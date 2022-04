Les llars espanyoles van situar durant el 2021 la seva taxa d’estalvi en el 11,4% de la seva renda disponible, una taxa un 3,6 punts inferior a la registrada el 2020, quan es va aconseguir el màxim històric d’estalvi per la pandèmia del Covid, segons va informar dijous l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Aquest descens de l’estalvi de les llars el 2021 es produeix després que disparessin la seva inversió un 69,1%, fins als 69.708 milions d’euros, augmentessin el seu consum un 6,6%, fins als 669.734 milions d’euros, i reduïssin el seu estalvi un 21,8%, fins al 86.547 milions d’euros. D’aquesta manera, les llars van presentar el 2021 una renda disponible de 758.724 milions d’euros, un 2,2% més que en 2020.

L’estalvi generat per les llars va ser suficient per finançar la inversió que van fer el conjunt de l’any, per la qual cosa van mostrar una capacitat de finançament de 19.067 milions d’euros, davant dels 68.688 milions de 2020.

En el quart trimestre de 2021, les llars espanyoles van gastar menys del que van ingressar, la qual cosa va portar a la seva taxa d’estalvi a situar-se en el 13,8% de la seva renda disponible, davant del 18,6% del mateix trimestre de 2020.

En concret, l’estalvi de les llars va aconseguir els 28.231 milions d’euros en l’últim trimestre de l’any passat, per sota dels 36.631 milions del mateix període de 2020, després de situar-se la seva renda disponible en 205.212 milions (+3,4%) i la seva despesa en consum en 176.260 milions (+9,6%). La inversió feta per les llars en els últims tres mesos de 2021 va aconseguir els 24.235 milions d’euros, un 84,7% més que en el mateix període de 2020.

Eliminant els efectes estacionals i de calendari, la taxa d’estalvi de les llars va aconseguir el quart trimestre de l’any passat el 9,6%, per sota del 12,4% registrat el tercer trimestre. Aquest muntant és gairebé 9.000 milions d’euros superior al de 2020, quan la capacitat de finançament de l’economia espanyola davant de la resta del món va ascendir a 13.720 milions d’euros, el 1,2% del PIB.

Aquest resultat és conseqüència de la capacitat de finançament registrat per les llars, les institucions financeres i les societats no financeres, davant de les administracions públiques, que van presentar l’any passat un dèficit de 82.819 milions d’euros, xifra un 28,1% inferior a la de 2020.

En l’últim trimestre de 2021 l’economia espanyola va registrar una capacitat de finançament de 10.055 milions d’euros, el 3,1% del PIB, per sobre dels 7.090 milions de 2020. Eliminant els efectes estacionals i de calendari, l’economia nacional va registrar entre octubre i desembre de 2021 una capacitat de finançament del 2,8% del PIB, una dècima més que en el trimestre anterior.

Renda nacional bruta

L’INE estima que la renda nacional bruta de l’economia es va situar en el conjunt de 2021 en 1.211.336 milions d’euros, un 7,3% superior a la de 2020, mentre que la renda nacional disponible bruta va ascendir a 1.198.380 milions d’euros, un 7,5% més que l’any anterior.

D’acord amb aquesta estadística, les administracions públiques van ser les úniques que van registrar dèficit el 2021. Les llars van presentar una capacitat de finançament de 19.067 milions d’euros, més del triple que en 2020, any en què va esclatar la pandèmia. Per part seva, les institucions financeres van registrar l’any passat una capacitat de finançament de 40.893 milions d’euros (+39,9%), mentre que les societats no financeres van tenir una capacitat de finançament de 45.558 milions d’euros el 2021.