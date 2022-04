La Comissió Europea va donar llum verda ahir a la utilització de cultius transgènics de soja, colza i cotó, per al sector alimentari i per al sector d’alimentació animal, com a part de l’estratègia de la UE per a assegurar el subministrament alimentari. La decisió no inclou el cultiu en el mercat comunitari sinó que només afecta a la importació de cultius modificats genèticament ja que, segons va explicar l’executiu comunitari, tots aquests cultius han passat per un procediment d’autorització exhaustiu i estricte.