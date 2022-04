Els propietaris gironins d’habitatges no veuen amb mals ulls que el Govern hagi decidit limitar el preu dels lloguers a un màxim del 2% per fer front a les conseqüències de la pujada de preus, «sempre i quan sigui temporal», com ja va assegurar la setmana passada l’executiu espanyol. Fins ara la legislació permetia als tenidors apujar el preu any a any en funció de l’IPC, que el febrer passat va ser del 7,6%. Davant d’aquesta situació, una de les mesures del pla de xoc del Govern de Sánchez ha estat posar un topall del 2%. Això afecta a tots aquells arrendataris que hagin signat un contracte entre l’1 d’abril i el 30 de juny, sense importar l’any de signatura.

Aquesta setmana Miquel Costa, secretari-gerent de la Cambra de la Propietat de Girona, ha assegurat que «els propietaris són solidaris en situacions temporals, com va passar en temps de la Covid, així que si aquesta mesura té un caire temporal, endavant».

Tot i això, Costa assegura que la valoració que fan de la mesura és «negativa», no només perquè considera que això suposa una «discriminació per als propietaris», sinó perquè si aquesta s’acaba allargant, s’afegirà a una llista de «limitacions i regulacions que creen un clima de desconfiança que no és positiu».

La mesura extraordinària té matisos entre els dos tipus d’arrendador que recull la llei d’Arrendaments Urbans: entre grans tenidors i petits propietaris. Els grans tenidors hauran d’aplicar com màxim una pujada de les rendes del 2%. La llei determina que són els grans propietaris les persones físiques o jurídiques que són titulars de més de 10 immobles urbans d’ús residencial o una superfície construïda de més de 1.500 metres quadrats d’ús residencial, excloent en tot cas garatges i trasters.

Els petits propietaris sí que podran renegociar amb els seus inquilins pujades per sobre d’aquest percentatge. En cas de no arribar a un acord, l’arrendador sí que aplicarà el topall del 2% d’increment en la renda del lloguer. L’IPC del febrer es va situar en el 7,6%. Els contractes signats durant aquest mes, per tant, han rebut la notificació dels arrendadors amb aquest augment. L’escalada de la inflació es va situar en el 9,8% al febrer, segons l’indicador avançat de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que haurà de ratificar-se a mitjan abril.

En el cas de Barcelona, un lloguer mitjà de 1.296 euros per a un pis de 80 metres quadrats, segons Idealista, va passar a 1.394,50 euros amb l’increment de l’IPC de febrer. Amb el topall del 2%, hauria passat a costar 1.321,9 euros. A Girona, segons dades de la Cambra de la Propietat, els preus mitjos del lloguer són els següents: 650 euros a Girona ciutat, 550 euros a la zona de Sant Feliu de Guíxols-Palamós, 450 euros a Figueres i 450 euros a Olot.

L’executiu ha decidit usar com a referència temporal l’Índex de Garantia de Competitivitat (que té en compte l’IPC harmonitzat de la zona euro menys la productivitat perduda per Espanya respecte a la unió monetària des de 1998), creat per la llei de desindexació de l’economia de 2014. Aquest índex està actualment en el 2,02% i, encara que podria superar aquesta taxa en els pròxims mesos, la llei que ho crec estableix que en aquest cas es continuarà utilitzant el 2% com a referència. Per posar-lo en perspectiva, la mesura suposarà un estalvi d’uns 33 euros al mes per aquells que paguin 600 euros mensuals de lloguer: amb l’última dada de l’IPC la seva quota hauria pujat en 45,6 euros, però amb la mesura del Govern es quedarà en 12 euros. Per gran propietari s’entén aquella persona física o jurídica que sigui titular de més de 10 immobles urbans o una superfície construïda de més de 1.500 metres quadrats d’ús residencial, excloent garatges i trasters.

En una línia similar a la de la Cambra de la Propietat es va posicionar el president del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària (API) de Girona, Joan Company, que va argumentar que la mesura «no és greu», si és temporal. «Entenem que hi ha una inflació molt elevada, i ja hi ha molts propietaris que voluntàriament han decidit no pujar el lloguer amb l’IPC ja abans de la mesura». Tot i això, Company em que el topall s’allargarà més enllà de juny «i això és el més greu. El més fàcil és carregar les responsabilitats als propietaris», lamenta.

Per a Costa, una mesura d’aquestes perllongada en el temps suposa una trava més que afegeix més incertesa a un sector «que busca tranquilitat». En aquest sentit, explica que a Girona l’oferta de lloguers és tan baixa «preciament per la incertesa i per les mesures regulatòries que espanten els inversors. No hi ha una oferta generosa i el que busca llogurs pateix molt. Ens agradaria un mercat amb més oferta».