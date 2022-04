El Sindicat de Llogateres i la PAH, en representació de 150 organitzacions, han presentat aquesta setmana a través dels grups parlamentaris una seixantena d’esmenes a la Llei de l’Habitatge que es tramita al Congrés dels Diputats perquè inclogui una «regulació efectiva del preu del lloguer» que permeti «equiparar-los als salaris». A les portes del Congrés, les entitats van rebre el suport de representants d’ERC, Junts, CUP, Podem, Bildu, BNG, Més País, i Compromís. La portaveu del Sindicat de Llogaters, Carme Alcarazo, va afirmar que el projecte de Llei que es troba en tramitació «no garanteix el dret a l’habitatge».

Les organitzacions pel dret a l’habitatge volen introduir canvis a la llei perquè eviti de manera real els desnonaments i garanteixi el dret efectiu a l’habitatge. Van agrair el suport de les formacions que els donen suport i introdueixen les seves esmenes perquè «si no es millora la llei i no es regulen els lloguers i es regulen els desnonaments no van la pena que sigui aprovada».

Les peticions arriben en un moment en què la inflació se situa al 9,8%. Carme Alcarazo va recordar que és el moment de la història en què els lloguers es «mengen» un percentatge més important dels sous. «És urgent que es regulin els preus del lloguer per equiparar-los als salaris», tal com va funcionar «durant un any a Barcelona».

Segons Alcarazo l’exemple de la Llei catalana d’habitatge -tombada pel Tribunal Constitucional- i la recent regulació de les actualitzacions del lloguer per part del govern espanyol –topant-les a un 2% durant tres mesos- demostra que «si hi ha voluntat política» es pot «aconseguir» una regulació efectiva i estable dels lloguers.

Reclamació judicial

El portaveu de la PAH, Paco Morote, va advertir que la Llei d’habitatge hauria de reconèixer el dret dels ciutadans a reclamar judicialment el dret a l’habitatge. Va recordar que aquest any hi ha hagut 52.000 desnonaments malgrat «l’escut social insuficient» que va activar el govern espanyol.

Morote va advertir que les entitats es mobilitzaran a partir d’ara «per provar d’incorporar el PSOE al consens que garanteixi el dret a l’habitatge a Espanya», perquè «no pot ser que després de 43 anys d’una llei estatal es pretengui tancar la qüestió amb un fiasco de llei». El portaveu del moviment Ningú Sense Llar, Micky Carrera, va afirmar que la Llei de l’habitatge del govern espanyol és una «estafa». «És inacceptable que mentre creixen les llistes d’espera de persones que estan esperant un habitatge social el govern espanyol renunciï a incorporar al sistema públic els habitatges del Sareb». Les entitats reclamen canvis a la normativa que es va aprovar al Consell de Ministres i que ja ha superat el tràmit de les esmenes a la totalitat al Congrés dels Diputats. El passat 10 de març, ERC i Bildu van sumar els seus vots als del PSOE i Podem per evitar que prosperessin els vetos del PP, Cs, PDeCAT, PNB i Junts.

Ho van fer a canvi del compromís de l’executiu espanyol que el text que sortirà del Congrés respectarà les competències de la Generalitat. Segons la ministra de Transports, Raquel Sánchez, la llei habilitarà les comunitats a adoptar mesures més intenses a zones residencials amb preus tensats, i també que els ajuntaments puguin establir recàrrecs sobre els béns immobles desocupats de manera permanent sempre que no siguin segones residències.

Amb tot, PDeCAT i Junts creuen que l’executiu espanyol novament preveu aprovar una normativa que envaeix les competències de la Generalitat perquè aborda entre altres qüestions relacionades amb l’habitatge protegit.