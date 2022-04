Segons el secretari-gerent de la Cambra de la Propietat de Girona, Miquel Costa, la solució no passa perquè l’administració intervingui sobre els preus, sinó que inverteixi «en lloguer social». «Fa anys que no hi ha inversió pública en lloguer, estem a la cua d’Europa en aquest camp. Aquí és on tenim el problema. L’administració cal que faci un canvi de tarannà», argumenta Costa, que assegura que la situació es podria resoldre «aportant pisos al mercat de lloguer social», mitjançant acords de les administracions públiques amb actors privats per concertar «la construcció de pisos socials». Per la seva banda, el president dels APIs, Joan Company, considera que «el més lògic seria aplicar unes ajudes a la família, cas per cas, no pas generalitzada com ara».