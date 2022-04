La fira Alimentaria torna quatre anys després a Barcelona amb 3.000 expositors i amb l’expectativa de rebre 100.000 visitants entre el 4 i el 7 d’abril; unes xifres molt similars a les de l’última edició, el 2018. En aquesta ocasió, l’Alimentaria se celebrarà juntament amb Hostelco, el saló dedicat a la restauració i a l’hoteleria,

85.000 metres quadrats

En total, l’esdeveniment ocuparà set dels vuit pavellons del recinte Fira de Barcelona de la Gran Via de l’Hospitalet, cosa que suposa un espai de 85.000 metres quadrats.

Les dimensions seran similars a les de l’últim Mobile World Congress (MWC), tot i que les previsions d’Alimentaria 2022 superen les del famós esdeveniment tecnològic. En aquest cas, Alimentaria espera arribar als100.000 visitants. Així mateix, la fira dedicada a la restauració i l’hostaleria espera tenir un impacte econòmic de 180 milions d’euros.

Salons i distribució

D’una banda, l’Alimentaria 2022, que forma el Saló Internacional d’Alimentació, Begudes i ‘Food Service’, ocuparà els pavellons 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 del recinte de la Gran Via. Aquest recinte, al seu torn, engloba 11 salons amb diferents temàtiques relacionades amb la gastronomia:

- Intercarn: carns i derivats

- Interlact: lactis i derivats

- Restaurama: alimentació fora de casa: hostaleria, restauració i càtering

- Expoconser: conserves i semiconserves

- Alimentaria Trends: Organic Foods, Functional Foods, Fine Foods, Free From i

Halal Foods

- International Pavilions: participacions agrupades per països

- Lands of Spain: participacions agrupades per comunitats autònomes

- Snacks, Biscuits & Confectionery: aperitius, dolços, galetes i confiteria

- Mediterranean Foods: aliments associats a la dieta mediterrània

- Grocery Foods: grans marques

- Alimentaria Premium

Paral·lelament, i al mateix recinte, se celebrarà l’ Hostelco, Saló Internacional d’Equipament per a la Restauració, Hoteleria i Col·lectivitats. Els expositors i activitats dedicades a aquest saló es trobaran als pavellons 4, 6 i 7. Dins hi haurà la participació de cinc sectors:

- Fully Equipped: equipament, maquinària i accessoris

- Setting Parament i servei de taula

- Tech: tecnologia, ‘software’ i entreteniment

- Moments: equipament, maquinària i accessoris per al cafè, el bar, la fleca, la pastisseria, la gelateria i els còctels

- Atmosphere: decoració, interiorisme i tèxtil

Països participants

A cada un dels set pavellons de Fira Gran Via hi haurà prop de 400 expositors, provinents de 52 països. En aquesta edició, s’incorporen a l’àrea de pavellons oficials el Brasil, Eslovàquia, el Canadà, els Emirats Àrabs, Austràlia i Puerto Rico.

La Xina, no obstant, no podrà participar en aquesta ocasió per la gran onada de contagis que està tenint, la més gran de tota la pandèmia en el gegant asiàtic. Poden consultar aquí la llista completa d’expositors.