La fira Alimentaria torna quatre anys després a Barcelona amb 3.000 expositors i amb l’expectativa de rebre 100.000 visitants entre el dilluns i el dijous, unes mides molt similars a les de l’última edició, el 2018. La plataforma biennal se celebrarà juntament amb Hostelco, la fira dedicada a la restauració i l’hoteleria, i espera tenir un impacte econòmic de 180 milions d’euros. En total, el saló farà ús de 85.000 metres quadrats, és a dir, set dels vuit pavellons del recinte de Fira de Barcelona a la Gran Via de l’Hospitalet, una mida semblant a la de l’últim Mobile World Congress (MWC). Les previsions d’assistència, però, superen amb escreix les del saló tecnològic ja que Alimentaria espera arribar als 100.000 visitants.

L’esclat de la covid ha provocat diversos ajornaments de la plataforma de referència de la indústria alimentària barcelonina. En un primer moment, Fira de Barcelona i el comitè organitzador del saló van ajornar de l’edició de l’abril del 2020, fins al setembre del mateix any, però la situació epidemiològica no va permetre que la fira obrís portes llavors.

En aquell moment, l’organització va optar per retardar la cita fins al maig del 2021, però la pandèmia va tornar a impedir que es fes.

Finalment, la celebració de la plataforma es va endarrerir un any més, fins aquest mes d’abril, quan el saló torna gairebé recuperant els nivells de participació internacionals, tot i que no podrà comptar enguany amb visitants xinesos per l’alça de casos de coronavirus al gegant asiàtic.

Així, als pavellons del recinte de la Fira de Gran Via hi haurà prop de 400 expositors internacionals de 52 països, que ocuparan 15.000 metres quadrats, un 18% del total. En aquesta edició, s’incorporen a l’àrea de pavellons oficials Brasil, Eslovàquia, Canadà, Emirats Àrabs, Austràlia i Puerto Rico.

A conseqüència de la pandèmia s’han prioritzat les companyies dels mercats d’Europa, Nord-amèrica i Llatinoamèrica. Ara bé, entre els 50 de països representats al congrés no hi serà Rússia. A diferència del MWC, l’organització no ha hagut de vetar els empresaris russos, que van anul·lar la seva presència fa setmanes per l’escalada de tensió a Ucraïna.

La cita alimentaria acull fins a 10 seccions diferents de productes làctics, conserves, aperitius i dolços, dieta mediterrània i productes frescos, carnis, empreses de gran consum i últimes tendències. El sector carni és un dels que comptarà amb més representació catalana, en ser el principal motor exportador agroalimentari de Catalunya.

Entre altres innovacions, el saló Alimentaria d’aquest any debatrà assumptes com la reducció del malbaratament alimentari, la sostenibilitat o l’auge de les proteïnes d’origen vegetal que cada cop tenen més pes en la dieta de bona part dels consumidors.

Entre algunes de les novetats que es presentaran hi ha el xoriç ecològic de carabassa, la tonyina de soja i de llegums, l’ou vegetal de farina de cigrons, la carn picada de llegums, begudes dissenyades d’acord amb la genètica i dieta dels consumidors, aigua de kèfir o truita de patates en llauna.

També s’organitzaran mostres especialitzades d’aliments orgànics, oli o cafè, així com el saló paral·lel Barcelona Wine Week, que se celebrarà al recinte firal de Montjuïc, amb la participació de 210 cellers catalans.

Pel que fa a Hostelco, aplegarà 600 empreses expositores que ocuparan 20.000 metres quadrats, amb maquinària i accessoris per a la hostaleria així com articles d’interiorisme i decoració. La recreació d’un hotel i les àrees d’experiències mostraran les novetats del sector, que ha sigut un dels més afectats per les restriccions pandèmiques.

Tallers en directe

Tots dos salons compartiran The Experience Live Gastronomy, un espai dedicat a la gastronomia en directe amb tallers, tastos i presentacions amb cuiners reconeguts com Nandu Jubany, Martín Berasategui o Jordi Cruz. En total, més de 30 xefs amb més de 36 estrelles Michelin participaran en aquest espai per a mostrar les seves creacions més avantguardistes.

La plataforma ha convidat 1.400 compradors de 68 països i preveu que es facin més de 12.500 reunions de negoci entre els expositors i els inversors.