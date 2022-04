La Casa Batlló d’Antoni Gaudí i el centre comercial L’illa Diagonal acullen set empreses emergents coreanes especialitzades en innovació tecnològica, que demostraran les seves diferents tecnologies integrades en aquests dos espais amb l’objectiu de donar-se a conèixer al mercat barceloní, com a punt de partida per a l’expansió europea.

Aquest projecte de banc de proves (o Prova de Concepte-PoC) l’ha portat a terme l’Associació de Comerç Internacional de Corea (KITA) i l’Agència de Negocis de Seül (SBA); dues organitzacions que impulsen el desenvolupament d’empreses emergents de Seül (Corea del Sud). Una vegada acabat aquest projecte, les dues organitzacions tenen previst exhibir aquestes tecnologies a tot Europa, inclosa Espanya. Dissenyat i gestionat per l’empresa OASTA Consultoria, aquest projecte celebra la segona edició, després de l’èxit obtingut el juny de l’any passat a l’eix comercial Westfield Glòries de Barcelona, on van participar cinc empreses emergents. En aquesta ocasió, s’han reunit set empreses coreanes: quatre s’instal·laran a la Casa Batlló (Dtonic, Gaudio Lab, Mopic i Razen), i tres més a L’illa Diagonal (12CM, Ehan Creative i WE-AR).

Gary Gautier, director general de la Casa Batlló, ha explicat que «la tecnologia triada es posa al servei del Museu per aconseguir millorar la comunicació amb els visitants, ja que permet tenir continguts dinàmics, actualitzats, en moviment, etc. A més, permet fer un pas més quant a sostenibilitat, ja que evitem cartelleria, fullets, impressió i, en general, paper i, sobretot, en ser inclusius, ja que aquesta tecnologia està al servei de totes les persones amb alguna discapacitat o neurodiversitat».

Per la seva part, Gerard Cutal, director general de L’illa Diagonal, ha destacat que «les tres empreses emergents coreanes han analitzat els nostres interessos de màrqueting i les característiques del nostre espai per adaptar-hi les seves tecnologies, amb l’objectiu de millorar la visita del nostre client a través d’experiències d’entreteniment virtuals que juguen amb l’arquitectura de L’illa; l’adaptació ‘online’ d’accions realitzades de manera presencial i la incorporació de divertits filtres d’Instagram per a la millora de l’’engagement’ amb els nostres clients».

A continuació, els detalls de les set empreses emergents coreanes a Barcelona.

Quatre empreses emergents a la Casa Batlló

Quatre empreses emergents a la Casa BatllóGaudio Lab

Gaudio LabGaudio Lab és una empresa de tecnologia immersiva d’avantguarda dedicada a millorar l’experiència de transmissió d’àudio. En aquest projecte amb la Casa Batlló, han implementat un pòdcast que explica la recent restauració de la façana, i que és accessible a través d’un QR ubicat davant de la Casa. Aquest àudio immersiu està disponible en espanyol, català, anglès, coreà i xinès, i permet a qualsevol vianant conèixer curiositats sobre la Casa Batlló.

MOPIC

MOPICMOPIC ha instal·lat tres pantalles rectangulars de 26,5 polzades en què es mostren en imatges 3D detalls de la icònica façana de la Casa Batlló. Mopic ha desenvolupat una tecnologia que genera un efecte 3D en pantalles 2D, sense necessitat d’utilitzar ulleres. És la primera ‘start-up’ a crear una ‘Pantalla 3D de camp de llum’.

La pantalla Lightfield 3D ofereix una sensació d’immersió visual com si un espai profund s’estengués més enllà del marc de la pantalla. Per aconseguir-ho, diferents imatges fetes des de dos o més ubicacions es barregen en temps real a través del ‘software’ i es mostren en una sola pantalla. La intensitat i la direcció de la llum es controlen gràcies a una lent òptica connectada al capdavant de la pantalla.

Dtonic

DtonicDtonic ofereix una solució d’etiquetes electròniques per a prestatgeries, especialitzada en el tractament de ‘big data’ espaciotemporal i en la prestació de serveis d’anàlisi i d’enginyeria de dades per a empreses especialitzades de la Indústria 4.0. Amb una bateria autònoma, 50 de les etiquetes electròniques estan disponibles a la botiga de la Casa Batlló amb la finalitat d’estalviar temps i reduir el consum de paper.

Gràcies al sistema ESL aquestes etiquetes es poden implementar i administrar fàcilment a través d’un únic ordinador, i són accessibles per a qualsevol empresa. Inclou piles de liti amb una durada de 5 – 10 anys.

Razen

RazenRazen és una empresa especialitzada en sistemes de diagnòstic intel·ligent i avatar d’IA (intel·ligència artificial) amb llenguatge de signes. A l’entrada principal de la Casa Batlló han instal·lat un tòtem intel·ligent, una pantalla digital mòbil que s’adapta a l’alçada de les persones que hi ha davant (nens, persones en cadira de rodes, etc.). La informació apareix en 4 idiomes (català, castellà, anglès i coreà).

Tres empreses emergents a L’illa Diagonal

Tres empreses emergents a L’illa Diagonal12cm

12cmOfereix solucions a les empreses que busquen una manera innovadora i alternativa de certificació i màrqueting de fidelització. Compten amb l’exclusiva tecnologia patentada «Echoss Stamp».

Als restaurants de L’illa Diagonal que van participar en «Tapes per L’illa», als clients se’ls va estampar aquest segell digital al telèfon mòbil, que garantia la seva participació i l’entrada en un sorteig a l’acabar la promoció. És una manera innovadora en comparació amb el mètode original en paper.

WE-AR

WE-ARWE-AR és un estudi especialitzat en contingut de metavers i s’està consolidant la posició número 1 a Corea. Recentment, la seva tecnologia ha sigut prou reconeguda per ocupar el segon lloc en la competència organitzada per SPARK AR, una eina de creació de contingut d’AR d’Instagram. Actualment, estan treballant per crear contingut d’AR per a diversos clients globals.

Chanhee Kim, director executiu de WE-AR, augura que «aquest projecte de PoC servirà com a una oportunitat de promoure l’excel·lent tecnologia i les idees de producció de contingut AR de WE-AR a l’estranger».

Ehan Creative

Ehan CreativeL’illa Land és contingut AR que es pot disfrutar a L’illa Diagonal, i en què els usuaris poden pescar i disparar fletxes d’amor per adquirir personatges animats que apareixen per tot arreu a L’illa Diagonal, i també poden fer fotografies amb diversos caràcters.

És una empresa que crea continguts perquè els usuaris disfrutin d’una manera nova, potenciant la immersió a través d’elements i continguts basats en jocs dinàmics i induint a la participació en un mateix espai. Ehan Creative desenvolupa contingut de metavers i AR/VR i té plans d’expandir-se al negoci de la plataforma de metavers utilitzant tecnologia NFT.