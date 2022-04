L'atur ha baixat en 449 persones a les comarques gironines durant el març, xifra que traslladada en percentatges suposa un descens de l'1,24%. Segons recull l'estadística que publica el Ministeri, a la demarcació ara hi ha 35.654 persones que busquen feina. Són un 28,16% menys en comparació amb un any enrere. Les dades també reflecteixen l'impacte que la reforma laboral té damunt el mercat de treball, perquè gairebé la meitat dels contractes que s'han signat durant aquest març ja són indefinits. En paral·lel, la demarcació també crea nous llocs de treball, perquè la Seguretat Social ha guanyat 5.147 nous afiliats. Caldrà veure, però, si les repercussions de la guerra a Ucraïna i l'increment de la inflació posen en risc la recuperació.

Descens de l'atur a les comarques gironines durant el març. Si el gener es tancava amb 335 desocupats més, i durant el febrer la xifra quasi es va mantenir invariable, el març acaba amb 449 aturats menys a les comarques gironines. Traslladat en percentatges, suposa un 1,24% menys. Ara, al territori hi ha 35.54 persones apuntades a les llistes.

A Catalunya, el març es tanca amb un descens de 174 aturats. Sobretot, això s'explica per les baixades que registren tant Girona com Tarragona (-550), que compensen els augments que es donen a la resta de demarcacions. A Barcelona i Lleida, l'atur ha pujat en 659 i 166 persones, respectivament.

Si es passa la lupa per sectors, a les comarques gironines aquell que concentra la reducció de l'atur és clarament el terciari (dins el qual s'hi inclou l'hostaleria i el comerç). En part per la millora d'indicadors de la pandèmia, en part per la proximitat de la Setmana Santa.

En concret, els serveis gironins redueixen en 495 persones la xifra de desocupats. A aquest el segueixen l'agricultura (-24) i la construcció (-1). La indústria gironina tanca el mes mantenint-se invariable. Però per contra, hi ha hagut 71 persones que no tenien cap feina anteriorment i que ara s'han apuntat a les llistes de l'atur.

Un 28% menys

En relació amb un any enrere, a la demarcació ara hi ha 13.976 aturats menys. Traslladat en percentatges, això suposa un descens del 28,16%. Percentualment, el de Girona és el descens més elevat que s'ha registrat a tot Catalunya aquest març.

De retruc, durant el març el mercat de treball gironí també ha guanyat filiats. En concret, n'ha sumat fins a 5.147 (un 1,58% més).A la demarcació, ara hi ha 330.664 afiliats, cosa que comparat amb un any enrere suposa un augment del 5,75%.

Gairebé la meitat, indefinits

D'altra banda, les dades del Ministeri també permeten analitzar l'evolució dels contractes. A les comarques gironines, durant el març se n'han signat 23.408. Són fins a un 14,82% en comparació amb el febrer (en concret, 3.022). La majoria dels contractes s'han concentrat al sector serveis (16.268), seguit de la indústria (5.024).

Allò que és significatiu, però, és l'elevat percentatge que ha assolit la contractació indefinida. Arran de la reforma laboral, gairebé la meitat dels contractes que s'han signat aquest març a les comarques gironines (11.204) han estat indefinits.

Per al sindicat CCOO, això demostra que l'impacte de la reforma laboral damunt "la qualitat de l'ocupació sembla evident". Perquè s'ha incrementat notòriament la contractació indefinida i, a més, el mercat laboral ha guanyat afiliats. Segons el sindicat, això "contradiu a qui situava la reforma com un element d'inhibició per a la recuperació".

Ara bé, el sindicat tampoc amaga que en aquest escenari hi ha núvols que poden estroncar aquest camí. Perquè l'impacte de la guerra d'Ucraïna, i la inflació desbocada -sobretot, arran de l'encariment de la llum i els carburants- "posa en risc la recuperació i afecta molt especialment les rendes més baixes".

"L'escenari al qual ens enfrontem reclama un pacte de rendes que asseguri el poder adquisitiu de salaris, prestacions i subsidis, i que canviï el sistema de fixació de preus energètics que amenaça l'estabilitat i resiliència del teixit productiu", afirma CCOO.

Per últim, l'estadística del Ministeri també dedica un apartat als expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO). A les comarques gironines, a finals de març n'hi ha 476 d'actius que afecten 1.205 treballadors (dels quals 555 tenen suspesa el 100% de la jornada). D'aquests ERTO, 439 estan directament relacionats amb els efectes de la covid-19 (i afecten 1.074 treballadors).