Les serradores catalanes protesten contra la falta de matèria primera i de mà d’obra mecanitzada al bosc. Denuncien que, en un país on més del 60% és massa forestal, no hi ha prou tronc per serrar. El problema, segons diuen, és que, a diferència d’Europa, a Catalunya no es treu prou rendiment del bosc. «Com que no podem incrementar la producció al bosc, ens trobem amb els patis de les serradores buits», va explicar Carles Martí, director general de la serradora Boix. Els problemes d’abastiment poden deixar sense palets moltes empreses, i això pot acabar afectant el consumidor perquè són claus en transport de mercaderies.

Les serradores van aturar aquest divendres la producció, essent la primera vegada que el sector es posa d’acord per aturar l’activitat. La serradora Boix de Puig-reig, la més gran de Catalunya, té el pati gairebé buit de troncs i totes les màquines parades. Forma part d’Arescat, la principal associació del sector, que aquest divendres va decidir fer una aturada de 24 hores per denunciar la falta de matèria prima i de mà d’obra mecanitzada al bosc. El sector es queixa que ja fa anys que no hi ha prou troncs perquè el país no té un bon rendiment forestal. Fins fa poc, això es compensava amb la importació, però ara molts països europeus han optat, per polítiques ambientals internes, quedar-se amb el que produeixen. Això i la guerra d’Ucraïna, que tampoc ha ajudat, han fet que encara faltin més troncs que abans i que les serradores treballin molt per sota de la seva capacitat. Des del sector avisen que, si la situació no millora, no serà l’última aturada que facin.