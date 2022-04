El primer any de Puig en números vermells queda oficialment enrere. La companyia de cosmètica, bellesa i moda va guanyar 234 milions d’euros l’any passat, una xifra que suposa revertir els 70 milions d’euros de pèrdues del 2020 i superar lleugerament els beneficis prepandèmia. Aquests resultats, que en paraules del president executiu de l’empresa, Marc Puig, són millors del que es preveia, es deuen sobretot a un repunt important de les vendes.

En concret, Puig va facturar entorn de 2.500 milions d’euros el 2021, un volum de vendes gairebé un 70% més gran que el de l’any de l’esclat de la pandèmia i un 27% superior al del 2019.

«Gran recuperació del mercat EMEA [Europa, Orient Mitjà i Àfrica] respecte al 2020; sorprenent creixement del mercat americà amb els Estats Units com a mercat número u per a Puig, que dobla la xifra de vendes, i gran creixement per part de la Xina, on a l’any passat vam triplicar les vendes», ha sintetitzat Puig.

El president de la firma que hi ha darrere els perfums Carolina Herrera, Paco Rabanne o Jean Paul Gaultier ha relacionat a aquest bon comportament en general amb el relaxament de les mesures per contenir l’avançament de la pandèmia. «El distanciament social va impactar particularment en les categories de fragància i de cosmètica de color (pintallavis, pintura per als ulls, etc.)», ha contextualitzat. «Quan s’han relaxat les mesures, s’ha vist que la gent té ganes de tornar a interactuar i ha tingut un nivell de despesa de revenja», ha analitzat Puig, que ha puntualitzat al mateix temps que hi ha mercats que encara no s’han recuperat del tot.

A més, la companyia manté el pes que el comerç electrònic té en la seva activitat, un 28% sobre el total de les seves vendes, que l’any anterior creien que es desinflaria una vegada la covid perdés força, però que s’ha mantingut el 2021.

Tant aquesta tendència com l’inesperat bon ritme de creixement de les vendes han fet que el grup modifiqués les seves previsions per als pròxims anys. «Amb la informació que tenim ara, el 2022 aspira ja a superar els 3.000 milions d’euros de facturació», ha afirmat Puig. «Si aconseguíssim aquesta xifra, haurem doblat les vendes en dos anys, i no en tres com deia el nostre pla», ha indicat. Aquest sender estratègic condueix, segons l’executiu, a una facturació de més de 4.500 milions d’euros el 2025.

Pujada de preus

Així mateix, el grup ha explicat que no descarta comprar altres marques o desprendre’s d’empreses més petites, tot i que res d’això està inclòs en el pla de creixement presentat.

De fet, independentment d’aquests moviments, els primers mesos del 2022 confirmen que aquest pla no és utòpic, si bé també reflecteixen que no serà senzill. Malgrat que el grup gairebé no ha notat l’efecte de la guerra a Ucraïna (el mercat de l’est d’Europa és relativament petit per a ells), sí que s’ha vist afectat per l’augment del cost d’algunes matèries primeres, un increment que suposarà una pujada del preu dels seus productes de «diversos punts percentuals», ha conclòs Puig.