Sempre se sol dir que el primer dia de qualsevol fira és el més fluix, com si fos un escalfament perquè els participants vagin agafant el ritme. Doncs bé, si ahir va ser el dia més suau d’Alimentària, el que està per venir pot aproximar perfectament al saló a les xifres d’abans de la pandèmia (o, almenys, complir de sobres amb les previsions més optimistes de 100.000 visitants i potser superar-les). Així que es pot repetir sense por d’equivocar-se el sentit diverses vegades al llarg dels pavellons: «Hi havia ganes de fira».

De fet, l’aspecte dels pavellons del recinte firal de Gran Via mostra la bona salut del sector de l’alimentació, que s’ha tret de sobre els dubtes i han tornat a apostar fort per una fira presencial. Sobretot per les ganes de mostrar en públic totes aquestes novetats que han anat treballant durant els darrers anys i que fins ara no havien pogut mostrar en públic. Això es nota especialment en el saló més potent dins d’Alimentària, Intercarn, on les firmes de la indústria càrnia demostren la seva capacitat d’innovació i de llegir les tendències que dicta el mercat.

Entre la carn i el «plant-based»

Així, en una cosa impensable fa una dècada, en els estands de moltes signatures càrnies conviuen tant els productes tradicionals amb els vegans, de nova generació. És el cas per exemple de Noel Alimentària, que presenta tant una gamma híbrida –50% carn, 50% vegetals– per a satisfer a aquells consumidors que volen reduir el seu consum carni i, alhora, estrenen Verday, la seva oferta plant-based curada. «Tenim la tecnologia, el coneixement, la capacitat d’inversió i innovació, la seguretat alimentària i l’experiència per a ser també referents en producte vegetarià i vegà. Sense oblidar, que seguim molt enfocats en la nostra part més tradicional, per a tenir cada vegada millors carns i més sostenibles», explica Jaume Planella director corporatiu d’I+D+i de Noel.

En aquesta doble personalitat també se senten còmodes en Embotits La Selva, tal com es pot observar a simple vista en el seu estand i com comenta el seu president, Xavier Albertí: «Apostem de manera molt clara per el plant based, amb una línia diferenciada. És un àmbit molt interessant però també molt incipient, amb poc mercat encara, però volem ser pioners en la xarcuteria vegetal… I a nivell de xarcuteria tradicional, continuem enfortint els nostres valors, de fer les coses ‘com cal’».

Al costat de la indústria càrnia tradicional, en el veí Grocery Food, estrena presència a Alimentària una de les start-ups que ha estat clau per a accelerar l’àmbit de la proteïna vegetal: Heura Foods. Després de les restriccions per la pandèmia, la seva missió a la fira passa per una cosa tan clàssica i eficaç com donar a provar els seus diferents productes a aquells que encara no s’han atrevit. I si s’ha de jutjar pel moviment davant les planxes instal·lades en el seu estand, funciona. «Volem trencar aquesta barrera que tenen moltes persones que encara no coneixen el sabor de la carn 100% vegetal i presentar les nostres novetats, sobretot la carn picada i el ‘pollastre’ arrebossat. La reacció sol ser de sorpresa, perquè es troben amb un sabor similar i, alhora, amb menys grassa i més beneficis nutricionals», assenyala Cristina Vieites, commercial strategy director aHeura Foods.

Les llets vegetals avancen

Però no només el món de la carn s’ha vist sacsejat per la tendència vegetal, també el dels làctics. La prova és l’enorme protagonisme que té en l’espai del Grup Danone la seva marca de llets vegetals Alpro, i sobretot la línia orientada a l’ús en bars i restaurants. D’ametlla, de soia o civada sense gluten, per a conquistar cada vegada més terreny a la llet de vaca. Això sí, Interlact continua sent un altre dels espais d’Alimentària que més desperten els sentits, amb l’enorme gamma de formatges i lactis que es presenta. Allí comparin espai empreses de gran grandària, petites marques emparades sota el sostre de les seves comunitats autònomes i també projectes que s’han anat fent lloc gràcies al boca a boca.

És el cas de la Fageda, que combina el seu projecte social de millorar de vida de les persones amb discapacitat amb una gamma de iogurts, gelats, melmelades i, des d’ara, flams de qualitat. «Tenim prop del 8% de quota de mercat a Catalunya i som els que més iogurts naturals i de sabors venem, per sobre de grans marques. Aquí volem presentar no sols el nostre projecte social, sinó també una novetat molt important per a nosaltres: hem llançat un iogurt per a celebrar els nostres 40 anys de vida, que és un homenatge als orígens, a mig camí entre el grec i el tradicional», avança el seu director comercial, Francesc Galí.

I si hi ha un bon radar per a detectar els estands que més estan triomfant en Alimentària és el de les cues que es formen al seu voltant. I aquí, com era habitual, domina el de Aneto. Unes enormes paelles amb tot tipus d’arrossos i un apartat de sopes a la carta –en el qual el visitant tria la chicha i després se serveix el brou que més li ve de gust- atrauen a un visitant a qui se li obre la gana després de tant visitar.