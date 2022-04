L’Ibex 35 ha ampliat el seu avenç a l’1,2% aquest dimarts i ha arribat als 8.600 punts en un context marcat per les noves sancions a Rússia després de la matança de civils a la ciutat ucraïnesa de Butxa.

El selectiu ha finalitzat la sessió en 8.623,3 punts, amb Siemens Gamesa (+6,83%), Solaria (+6,33%), Iberdrola (+4,54%), Cellnex (+4,17%), Naturgy (+3,09%), Acciona (+3,04%), Endesa (+2,86%) i Red Eléctrica (+2,76%) al capdavant dels ascensos.

Al contrari, en el terreny negatiu han destacat Arcelormittal (-3,77%), CIE Automotive (-3,35%), Acerinox (-1,96%), Santander (-1,57%) i BBVA (-1,35%).

A més de les notícies sobre la guerra a Ucraïna, s’han publicat informacions macroeconòmiques com el creixement de l’activitat del sector privat en la zona euro durant el mes de març, que es va moderar lleugerament. A Espanya, el creixement de l’activitat del sector privat es va desaccelerar al març com a conseqüència de la incertesa generada per la guerra, les pressions inflacionistes i els problemes de subministrament agreujats per l’aturada dels transportistes. El Banc d’Espanya ha retallat la seva previsió de creixement de l’economia espanyola al 4,5% per a aquest any i ha elevat la d’inflació fins al 7,5%.

En aquest escenari, la resta de borses europees han presentat comportaments diferents, amb pujades a Londres (+0,73%) i caigudes a París (-1,28%), Frankfurt (-0,65%) i Milà (-0,86%).