CaixaBank ha llançat FeelGood, una nova àrea creada per oferir productes i serveis adaptats a les necessitats específiques de negocis vinculats a la salut i el benestar. A través de FeelGood, l’entitat prestarà un servei «integral, financer i no financer, als autònoms, microempreses i establiments dedicats a la salut, el benestar, l’esport, la bellesa i la cura de mascotes». Amb aquest llançament, l’entitat reafirma la seva aposta per oferir suport especialitzat i atenció personalitzada a negocis de «sectors clau».