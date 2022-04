La bonificació de 20 cèntims per litre de carburant per a tots els conductors, no només els professionals, va entrar en vigor l'1 d’abril i la mesura serà aplicable fins al 30 de juny.

Les gasolineres de baix cost o automàtiques amenacen amb obrir una batalla legal contra el govern espanyol per reclamar indemnitzacions milionàries per les dificultats que s’estan trobant per aplicar els descomptes i davant la possibilitat que moltes estacions de servei no puguin recuperar els diners avançats pels dubtes sobre com realitzar les rebaixes.

L’Associació Nacional d’Estacions de Servei Automàtiques (Aesae), que agrupa cadenes com Ballenoil, Petroprix o Plenoil, alerta de l’«asfíxia econòmica de moltes petites i mitjanes empreses» per haver d’avançar els descomptes a l’espera que els els torni el Govern i pel risc que finalment no recuperin els diners avançats per estar aplicant-los de manera incorrecta.

Comprovar el tiquet

Com podrà saber el consumidor si la seva gasolinera compleix l’obligació del descompte de 20 cèntims per litre de combustible? La bonificació s’aplicarà al punt de venda i proveïment. En cada subministrament que es faci en les condicions que suposin l’aplicació de la bonificació s’efectuarà un descompte en la factura final, impostos inclosos, equivalent a l’import de la bonificació. El tiquet de compra haurà de reflectir l’import de l’operació, i s’haurà de distingir el preu d’abans d’aplicar el descompte i el preu un cop aplicat, així com l’import de la rebaixa aplicada i una referència expressa al reial decret llei. És, per tant, el tiquet (la factura del proveïment) la millor manera de comprovar si s’ha aplicat correctament el descompte.

Les gasolineres amenacen de demanar indemnitzacions milionàries pels problemes amb els descomptes

«Som col·laboradors de l’Administració però no tenim els recursos per ser el seu banc. Es parla que l’avançament ens arribarà ben aviat, quan els nostres socis porten anticipant els 20 cèntims d’euro des de les zero hores de l’1 d’abril», es queixa l’associació de les gasolineres ‘low cost’. La ministra de Transport, Raquel Sánchez, ha confirmat que els avançaments dels descomptes els arribarà a les gasolineres que ho demanin al llarg d’aquesta setmana per evitar que les companyies suportin el cost de les rebaixes per endavant. Petroprix xifra en un milió d’euros els diners avançats durant aquest cap de setmana per aplicar les bonificacions al que paguen els conductors.

Segons Aesae, l’Agència Tributària els ha remès aquest dilluns una nota explicativa per explicar que el descompte ha d’aplicar-se sobre el preu de venda al públic i moltes estacions de servei ho estarien fent incorrectament perquè el sistema informàtic no els permet aplicar-lo així. «Tenen, per tant, un risc addicional de no poder recuperar els diners anticipats al Govern, per no haver fet correctament la liquidació», afirmen des de la patronal. «Estem davant una impossibilitat clara en l’aplicació del decret» de mesures contra l’impacte de la guerra aprovat pel Govern la setmana passada.

Les gasolineres automàtiques, un fenomen en auge i que es caracteritza per no tenir personal fix a les seves estacions i per preus competitius per al client, critica que la situació generada pels descomptes obligatoris per pal·liar l’impacte a la butxaca de particulars i professionals de la pujada del combustible «està destruint la competència en un sector clarament oligopolístic». «No només per la pèrdua de liquiditat», indica Aesae, «sinó també per la venda en pal dels operadors per sota del preu de cost a majoristes com són els nostres socis, fet que dona lloc a una pinça que ens asfixia no només financerament sinó econòmicament».