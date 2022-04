La contractació indefinida s’ha disparat a les comarques gironines durant el mes de març. Segons les darreres dades del Ministeri de Treball, la província va registrar un total de 23.408 signatures, una xifra que creix a les portes de la Setmana Santa. La dada més significativa ha estat l’increment dels contractes indefinits, que van arribar als 11.204, mentre que 12.204 ho van ser temporals. Són uns números sorprenents en una província on hi regna la temporalitat, sobretot els mesos de temporada turística. En concret, els contractes indefinits van pujar un 54% respecte el febrer. En termes interanuals, l’increment és escandalós: un 211% més respecte el març del 2021.

Mentre els indefinits s’enfilaven, els temporals anaven cap avall. Concretament un 7,14% menys que fa un any, o el que és el mateix, gairebé 1.000 signatures menys (fins a les 12.204).

Això no només passa al món laboral gironí. Al conjunt de Catalunya es van signar 251.327 contractes, un 15,65% més que al febrer, i un 26,51% més que el 2021. Els indefinits han representat el 37% del total signat al país. O sigui, 93.143, mentre que el 63% restant són temporals. Pel que fa als indefinits, això suposa un augment del 49% respecte al segon mes de l’any, mentre que pels temporals l’increment és del 2,11%.

A nivell estatal, tres quarts del mateix. La contractació indefinida va suposar el 30,7% del total dels nous contractes, gairebé 20 punts per sobre del març de l’any passat. Influïda aquesta per l’entrada en vigor a partir d’abril de les noves modalitats de contractació de la reforma laboral, que ha deixat una alta conversió de contractes que abans eren temporals i ara han passat a indefinits.

Bons números d’afiliació

Una altra bona notícia del mes de març ha vingut en forma de creació de llocs de feina, o el que és el mateix, noves afiliacions a la Seguretat Social. Les dades del ministeri de Seguretat Social i Migracions revelen unes xifres optimistes que encara no reflecteixen les sacsejades econòmiques de la guerra d’Ucraïna.

La província ha guanyat 5.147 nous llocs de feina respecte el mes anterior, i 17.993 el març passat, (un 5,75% més), per arribar fins a 330.664 afiliats a la Seguretat Social, una xifra que no es veia des del novembre passat.

L’hostaleria ha estat el motor de l’ocupació aquest març, aportant bona part de les noves ocupacions creades, i és que els empresaris ja escalfen motors davant la que ha de ser, en princpi, la primera Setmana Santa sense restriccions Covid.

Arreu de Catalunya s’han generat 25.922 contractes entre febrer i març, i ja en van 3,52 milions, una xifra que, a diferència del que passa a Girona, gairebé no es belluga mes a mes. Una altra història és el que passa any a any, un període en el qual la Seguretat Social ha guanyat 153.546 afiliats, això és un 4,55% més, deixant enrere els fantasmes de les restriccions pandèmiques.

I a Espanya, un rècord: ha aconseguit al març un total de 19,83 milions de treballadors en actiu. Mai al país hi ha hagut tanta gent donada d’alta i cotitzant de manera simultània en la Seguretat Social. Això és fruit que, des que va començar la pandèmia, l’ocupació ha registrat 20 de 23 mesos de creixement i únicament tres en números vermells, coincidint aquests últims amb les sempre fatídiques costes de gener i l’agost del 2021, on el fi d’una campanya d’agost a mig gas va deixar un saldo negatiu.

L’atur baixa, però no gaire

El març també ha donat dades favorables pel que fa a l’atur, que baixa, però només una mica (un 1,24%) i se situa en 35.654 persones desocupades a Girona al tancar el mes. Tanmateix, comparada amb la de fa un any, la xifra encara és més optimista, doncs suposa una davallada del 28%.

La baixada de l’atur arreu de Catalunya encara és més minsa que a Girona. La desocupació amb prou feines va caure un 0,05% al març (només 174 persones), deixant 371.486 catalans a les llistes del SEPE. Això sí, un 26,5% menys respecte del març del 2021.

Al conjunt d’Espanya l’atur va tancar per sobre dels 3 milions de persones, i la baixada només es va traduir en 2.921 persones el mes de març, quan l’any passat per a aquestes mateixes dates baixava 20 vegades més.

Tot i la bonança del març, el món laboral deixa entreveure també senyals d’esgotament. Habitualment en aquest mes hi ha fortes reduccions de la desocupació, perquè es produeix un traspàs d’aturats a ocupats. No ha estat així aquest mes i els nous contractes responen a l’activació de nous treballadors que no estaven prèviament donats d’alta a l’atur o a l’arribada de persones d’altres països per a cobrir llocs vacants. A aquest esgotament després de gairebé dos anys d’alces de l’ocupació.