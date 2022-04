Segons els agents socials, l’increment de la contractació indefinida té nom i cognoms: reforma laboral. «Quan han passat tres mesos, el seu efecte sobre la qualitat de l’ocupació sembla evident», va assegurar CCOO en un comunicat. Segons l’organització, això «contradiu a qui situava la reforma com un element d’inhibició per a la recuperació».

En la mateixa línia es va situar l’UGT, que tot i valorar les dades, va assegurar que encara cal «incrementar la contractació indefinida com la primera opció en les relacions laborals», segons va recollir Europa Press.

A mésa més, continuen reclamant altres accions destinades a «suavitzar l’impacte sobre els treballadors i col·lectius amb més vulnerabilitat i risc d'exclusió social» i també la reducció per llei de la jornada laboral a 32 hores setmanals o l'increment del salari mínim, entre altres reclamacions. Per la seva banda, el secretari general de la patronal Pimec, Josep Ginesta, va demanar «un gran pacte per la productivitat» per garantir la «sostenibilitat» del sistema, després d'advertir de l'efecte de les crisis sobre el mercat laboral. Segons el parer de Ginesta, les dades de l'atur registrat del març passat evidencien «els efectes de les diferents crisis sobre el mercat de treball», com la falta de subministraments, l’encariment de l’energia o les dificultats per recuperar la demanda després de la Covid-19.

En un comunicat, va reivindicar «mesures urgents» per pal·liar els efectes d'aquestes crisis i per impulsar la recuperació.

Pimec va assegurar que aquest ha estat «el pitjor mes de març de l'última dècada» quant a l’atur registrat, mentre que va destacar que, en el primer trimestre de l’any, s’han formalitzat 81.000 contractes menys que en el mateix període del 2019. La patronal Foment del Treball va dir que cal estar molt expectants a les afectacions del cost energètic, de la guerra d'Ucraïna i de la reforma laboral sobre l'ocupació, ja que, malgrat el creixement de l'afiliació, el descens de l'atur ha estat molt inferior de l'habitual.