Girona és la quarta província espanyola amb un nombre percentual de vehicles elèctrics i híbrids. Només superada per Madrid, Barcelona i Balears, un 2,46% del parc automobilísic de la província correspon a vehicles de motor elèctric i híbrid, segons dades de la Unió Espanyola d’Entitats Asseguradores i Reasseguradores (Unespa).

La capital espanyola és la que té una ràtio més elevada (superior al 4%), mentre que a Barcelona és del 3,66% i a les Illes Balears, de 2,54%, segons dades corresponents al 2022. Segons Unespa, aquests territoris destaquen per complir algun d’aquests factors (sinó tots): tenir una renda superior a la mitjana espanyola, comptar amb una gran capital o albergar flotes de vehicles àmplies que permeten atendre la demanda de mobilitat de residents i turistes.

En general, els percentatges demostren l’hegemonia que encara tenen els motors de combustibles fòssils sobre el parc automobilístic. A Girona,per exemple, els vehicles que utilitzen gasoil són els més nombrosos, amb una ràtio del 54,5%, mentre que els de gasolina estan al voltant del 43%.

L’estudi també ha aflorat altres dades, com ara que els conductors veterans són els més propensos a manejar un vehicle impulsat per una bateria. En concret, un 2,61% de conductors d’entre 51 a 65 anys es mouen en un cotxe híbrid o elèctric.

Els joves (aquells de menys de 30 anys) i els sènior (els que depassen els 65 anys) són els qui presenten menys predisposició a conduir un vehicle net.

A Espanya, set de cada deu pòlisses d’automòbils tenen a un home inscrit davant l’assegurança com a primer conductor del vehicle, per tres de les dones. En els vehicles híbrids i elèctrics aquesta diferència és una mica més acusada. Ells figuren com a conductor habitual el 73,52% de les vegades, davant del 26,48% d’elles.

La renda hi té a veure

El retrat de conductor sembla indicar que la renda és un factor que afavoreix l’adquisició d’un vehicle elèctric. Això es confirma en realitzar una anàlisi del repartiment territorial dels vehicles nets. Les províncies i els municipis amb major PIB solen presentar taxes més elevades. Altres factors que afavoreixen l’adopció d’aquests vehicles són el trànsit urbà (híbrids i elèctrics tenen més presència en grans ciutats i les seves corones metropolitanes que en zones rurals).