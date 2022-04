Liquats Vegetals, empresa de Viladrau dedicada a la producció i distribució de begudes vegetals, va presentar ahir a Alimentària una ampliació dins del seu assortit de begudes vegetals amb tres nous productes de la maca Yosoy: Yosoy Barista Soja, Yosoy Avena Sense Gluten i Almendrola Barista Ametlles Sense Sucre.

Segons van comunicar, «aquests nous productes volen donar resposta a les preferències de cada consumidor, en el marc d’un gran interès de la població per les begudes vegetals». D’aquesta manera, les dues noves varietats de Yosoy Barista i la innovació Almendrola Barista «tenen com a propòsit satisfer les noves necessitats dels consumidors, posicionant-se com les opcions saboroses i saludables favorites per a combinar amb els seus cafès». Liquats Vegetals és l’empresa pionera i líder en begudes vegetals a Espanya. L’empresa es va fundar el 1991 i exporta els seus productes a més de 30 països. En els últims anys, Liquats Vegetals ha experimentat un fort creixement en un context de forta acceleració de la demanda de productes de base vegetal a nivell global. Actualment, Liquats Vegetals té el 17,1% de la quota de mercat de les begudes vegetals del país.