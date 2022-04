El Ministeri de Treball accelera perquè les empleades de la llar puguin cobrar l’atur abans d’acabar aquest any. El Consell de Ministres ha aprovat remetre al Congrés dels Diputats la ratificació del conveni 189 de l’Organització Internacional del treball (OIT), que consisteix en un compromís vinculant per part de l’Estat espanyol de garantir unes condicions dignes de treball i una protecció social suficient per al col·lectiu de treballadores de la llar. Aquest procés, compromès ja des del primer govern en solitari de Pedro Sánchez, va iniciar els tràmits amb la legislatura de l’Executiu de coalició i agafa velocitat ara, després de la recent sentència del Tribunal Justícia de la Unió Europea (TJUE), que censurava el Regne d’Espanya per discriminar de manera injustificada i sense perspectiva de gènere aquest col·lectiu. Actualment hi ha 378.466 treballadores de la llar donades d’alta a la Seguretat Social.

«Qualsevol Membre haurà d’adoptar mesurades amb vista a assegurar la igualtat de tracte entre els treballadors domèstics i els treballadors en general en relació amb les hores normals de treball, la compensació de les hores extraordinàries, els períodes de descans diaris i setmanals i les vacances anuals pagades, en conformitat amb la legislació nacional o amb convenis col·lectius, tenint en compte les característiques especials del treball domèstic», diu l’article 10 del conveni 189 de l’OIT. L’absència d’aquesta igualtat de tracte a Espanya és el que va censurar el TJUE en la seva recent sentència del 24 de febrer passat i és el que pretén corregir ara el Govern. Ja que les treballadores de la llar estan enquadrades en un règim especial dins de la Seguretat Social, en el qual només operen elles i segons el mateix no poden cotitzar, entre d’altres, pel dret a atur. El que implica que quan són acomiadades no tenen dret a cobrar l’atur ni altres subsidis. Un criteri que els tribunals, després de la sentència europea, han començat a reinterpretar i reconeixen noves proteccions a aquest col·lectiu. Com l’accés al Fogasa en cas que el seu ocupador no pugui pagar-los la indemnització o el cobrament del subsidi per a majors de 52 anys, entre d’altres. Drets reconeguts El compromís adquirit formalment pel Govern aquest dimarts és reformar aquest règim especial i integrar les treballadores de la llar dins del règim general en el termini d’un any. Fonts del Ministeri de Treball afirmen que la seva intenció és accelerar aquells terminis i la transició podria iniciar-se abans d’estiu. El conveni 189 també determina que l’obligació per als ocupadors d’entregar un contracte per escrit prèviament i abans de creuar la frontera a aquelles treballadores que vulguin contractar d’un altre país. Així mateix regula les condicions de repatriació de les migrants al finalitzar el seu contracte i assegura la llibertat de les treballadores per arribar a acords amb l’ocupador sobre la seva residència a la llar de treball, els períodes de descans i la conservació dels seus documents de viatge i identitat.