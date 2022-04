Les aturades parcials convocades aquest dimarts per CGT estan llastant les produccions de la fàbrica de Seat a Martorell. Des de la central, amb representació minoritària dins del comitè d’empresa –la majoria és de la UGT–, protesten contra les condicions que la companyia planteja al nou conveni col·lectiu. Les condicions del plec laboral estan en negociació des de fa mesos i no s’estan produint avanços de pes, per la qual cosa el sindicat –sense el recolzament de la UGT ni de CCCO– ha cridat la plantilla a realitzar protestes de dues hores en cada un dels tres torns previstos per a aquest dimarts. Dimarts que ve hi estan programades protestes de la mateixa índole.

Les converses entre la direcció i els sindicats estan semiencallades per al nou conveni, que discorre per una tempesta perfecta de factors que dificulta el consens. D’una banda, la firma automobilística es prepara per a la transició cap al cotxe elèctric, cosa que li suposa un excedent de plantilla d’uns 3.500 treballadors, sobre una massa laboral d’uns 15.000 empleats. D’una altra, el grup no passa pel seu millor moment quant a resultats, impactat especialment el sector en el seu conjunt per la pandèmia i per l’escassetat de semiconductors. A això ara s’hi afegeixen els problemes de subministraments derivats de la guerra d’Ucraïna, d’on el grup Volkswagen importa components. I tot això davant una inflació desbocada –al març és en el 9,8%– que provoca que les centrals demanin alces salarials a l’altura per no perdre poder adquisitiu. «La direcció ens ha arribat a plantejar una congelació salarial i l’augment d’hores per tanda. L’ambient està caldejat», expliquen des de la CGT, que ha qualificat de «gran èxit» el seguiment en l’aturada del matí.