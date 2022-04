Cirsa passa a tenir conseller delegat. El consell d’administració del grup controlat per Blackstone, líder en

joc i oci, ha aprovat separar les funcions pròpies del president executiu, Joaquim Agut, i del conseller delegat, Antoni Hostench, «pensant en el posicionament futur a mitjà i llarg termini i a fi d’adaptar-se a les actuals recomanacions del codi de bon govern corporatiu».

Agut continuarà en la presidència executiva i Hostench, fins ara director de Desenvolupament de Negoci i president de Sportium, serà el conseller delegat de la companyia. El president executiu continuarà liderant i implementant l’estratègia del grup, la supervisió de la gestió i de les diferents funcions corporatives i, alhora, serà el màxim valedor de les diferents iniciatives i activitats en matèria d’ESG (ambientals, socials i de govern corporatiu, per la seves sigla en anglès).

Per la seva part, Hostench centrarà la seva responsabilitat en la gestió de les àrees de negoci (casinos, bingos, salons, Sportium, Slots i B2B) i de les àrees corporatives i mantindrà la presidència de Sportium.

Segons Agut, el nomenament d’Hostench «és una decisió natural que respon a la cultura del grup de creure en el talent intern i promoure’l». El nou conseller delegat es va incorporar a la companyia el 2008.

Hostench es va incorporar a Cirsa el 2008 com a director de Desenvolupament Corporatiu i Estratègia i com a president de Sportium i és membre del consell de Cirsa des del 2008. Prèviament, va ser director a N+1 Corporate Finance (2005-2008) i ‘senior partner’ de Roland Berger Strategy Consultants (1996-2005). És enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (1990) i MBA per l’IESE (1994).