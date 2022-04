Si bé el sistema OBD no és un sistema nou, ja que és de revisió obligatòria des del 2018, aquest petit port electrònic tindrà un nou ús a partir del maig del 2023, en què les ITVs estaran obligades a recopilar els nivells d’emissió de CO2.

Amb el sistema ‘On Board Diagnostic’, el nou reglament de la Comissió Europea planteja fer un millor control sobre el consum de diòxid de carboni.

El port OBD tindrà així un paper clau en les ITVs, però això no hauria de preocupar els conductors, ja que molts d’ells quedaran exclosos d’aquesta prova, que només afectarà els automòbils particulars matriculats a partir del 2011.

¿Com funciona l’‘OBD’?

Passar la inspecció tècnica de vehicles, més coneguda per les seves sigles, ITV, és una cosa que sempre causa preocupacions entre els conductors. I genera encara més maldecaps quan s’apliquen novetats com el sistema OBS, una nova prova que s’inclourà en el reformat sistema de revisió de vehicles.

Aquest sistema de lectura habilitarà els tècnics de la ITV per monitorar el nivell d’emissions de CO2. No obstant, des de la reforma del 2018, l’OBS ja s’utilitzava de forma obligatòria per detectar avaries en llums que no poguessin ser detectades a simple vista.

Per evitar les possibles manipulacions, des de la ITV es mirarà que les dades no hagin sigut esborrades o alterades i que el cotxe hagi recorregut almenys un quilòmetre. Amb aquestes especificacions, n’hi haurà prou per conèixer l’estat del vehicle.