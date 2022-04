El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va anunciar ahir la congelació «temporal» de la pujada de l’impost del CO₂ als vehicles prevista per aquest 2022. Aquesta rebaixa puntual, que beneficiarà a uns 2,3 milions de persones a Catalunya, figura dins del paquet de mesures aprovades en el Consell Executiu d’ahir i en el qual el Govern va validar la mobilització de 120 milions d’euros per a atendre les seqüeles de la guerra d’Ucraïna en l’economia catalana i millorar les condicions d’acolliment de refugiats fugits d’aquest conflicte bèl·lic. Així li ho va comunicar un dia abans a patronal i sindicats. Entre les mesures econòmiques destaca un impost especial per a les nuclears i la revisió dels contractes públics d’obra per a adaptar les licitacions a l’actual pujada de preus.

Una vegada conegudes les primeres mesures adoptades per la Comissió Europea i el Govern, la Generalitat ha mogut fitxa i va anunciar les seves, amb la voluntat que no siguin les últimes. De fet, demà els agents socials estan citats a una nova reunió per a tractar de consensuar noves ajudes de tall econòmic. La que major cost tindrà per a l’erari català serà la congelació de l’increment tributari a les emissions de CO₂ als vehicles matriculats a Catalunya. Aquest 2022 estava previst que aquesta taxa pugés entre el 40% o 50%, segons el vehicle. Ara un conductor pagava de mitjana per cotxe uns 35 euros anuals d’impostos i afecta a 2,3 milions de conductors. La congelació de la pujada suposarà una minva d’ingressos per a la Generalitat de 90 milions d’euros enguany, segons va explicar el president de la Generalitat en roda de premsa. Altres elements d’aquest primer pla de xoc són la creació d’un impost especial per a les nuclears, concretament un augment 33% imposat magatzematge de l’energia elèctrica amb el qual la Generalitat espera recaptar 20 milions d’euros.