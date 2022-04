L’Agència Tributària assegura que ja ha gestionat un total de 3.600 sol·licituds de gasolineres, per un total de 220 milions, per a l’accés a avançaments a compte amb els quals abordar el descompte de 20 cèntims que han d’aplicar per cada litre de carburant despatxat.

Segons ha explicat aquest dimecres el director general de l’AEAT, Jesús Gascón, les ordres de pagament tramitades entre dilluns i aquest dimecres equivalen al 90% de les sol·licituds presentades des de divendres passat, quan es va oferir el formulari electrònic per a això. Gascón ha explicat, a més, que, al marge de les ordres de pagament alliberades per l’AEAT, els diners arriben a cada contribuent amb un o dos dies de retard, en funció dels terminis de gestió que facin servir les diferents entitats financeres. Així, les sol·licituds tramitades aquest dimecres hauran d’arribar dijous o divendres a l’estació de servei. Fonts de l’AEAT han explicat, a més, que la xifra de 3.600 sol·licituds correspon als documents NIF de cadascun dels operadors que han optat a l’avançament, un concepte que no guarda relació exacta amb el nombre total de gasolineres existents a Espanya, per sobre dels 14.000.