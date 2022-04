Les decisions de la nova Autoritat Administrativa Independent de Defensa del Client Financer seran vinculants per a les entitats quan la quantitat reclamada no superi els 20.000 euros. Aquesta és la principal novetat del nou organisme que resoldrà les reclamacions que fins ara es presenten davant el Banc d’Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.

Es tracta d’un canvi de gran importància, ja que dictàmens d’aquests tres supervisors no són d’obligat compliment per a les entitats, la qual cosa fa que aquestes els ignorin en un percentatge molt elevat.

El canvi el va anunciar ahir la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, després del Consell de Ministres que va aprovar l’avantprojecte de llei per a la creació de l’organisme. L’executiu, això sí, s’ha decantat finalment per una quantitat topi notablement inferior als 50.000 euros que va preveure a principis de 2019, amb la qual cosa l’impacte serà més assumible per a les entitats. Aquestes, a més, podran portar els pronunciaments del nou organisme davant els tribunals del contenciós administratiu i, si aconsegueixen que els jutges els donin la raó, el client no recuperarà els diners encara que els dictàmens siguin vinculants (si bé els clients no assumiran, com ara, els costos legals, sinó que ho farà l’Autoritat).

Les entitats, això sí, hauran de finançar a l’Autoritat. Per cada reclamació que els seus clients presentin contra elles en l’organisme, hauran d’abonar una taxa de 250 euros, la qual cosa al seu torn constitueix un «incentiu» perquè resolguin els casos en els seus propis serveis d’atenció al client, segons la vicepresidenta.

Les que no compleixin els dictàmens vinculants seran multades, com també les que impedeixin a l’organisme exercir la seva funció (per exemple, no facilitant una documentació requerida). La supervisió de conducta, en qualsevol cas, seguirà en mans dels tres supervisors actuals.

Procediment

Les companyies afectades són entitats de crèdit, empreses de serveis d’inversió, asseguradores, establiments financers de crèdit, plataformes de finançament participatiu, prestadors i intermediaris de crèdit, entitats de pagament i de diners electrònics, i -de manera nova, una vegada s’aprovi el reglament europeu Mica- emissors i prestadors de serveis «fintech» i criptoactius.