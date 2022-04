Aquest dimecres comença el termini per presentar, via internet, la declaració de la renda corresponent a l’exercici 2021 i les primeres devolucions començaran a arribar en 48 hores, a partir d’aquest divendres, segons ha avançat el director general de l’Agència Tributària, Jesús Gascón, durant la presentació de la campanya.

«L’arrencada de la campanya ha començat amb dades espectaculars», ha dit Gascón abans d’assenyalar que a les 10 hores d’aquest dimecres ja s’havien presentat 382.000 declaracions de la renda per via telemàtica, el 3,9% més que en igual moment de l’any anterior, a un ritme de 1.300 declaracions per minut, «cosa sorprenent», ha dit.

L’Agència Tributària preveu la presentació de 21.921.000 declaracions de la renda, el 0,9% més que en la campanya anterior. Dos terços seran a retornar, per import d’11.122 milions d’euros.

En aquesta campanya es preveu un menor nombre de declaracions positives, fins a 5.971.000, l’1,5% menys que en la campanya anterior, en què hi va haver un creixement d’aquest tipus de declaracions per la percepció de prestacions per erto.

A més, es preveu un fort augment, del 8,2%, de les declaracions negatives (que no han de realitzar ingressos ni generen devolució), vinculat als perceptors de l’IMV.