L’Aenteg (Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona), ha creat un mapa amb empreses proveïdores de serveis digitals per ajudar a totes aquelles companyies que s’hagin acollit als ajuts del Kit Digital. Aquest kit és la forma com les ajudes europees dels fons Next Generation EU arribaran a les petites i mitjanes empreses i els treballadors autònoms perquè es transformin digitalment i puguin fer front als reptes d’un mercat que, al seu torn, també s’ha transformat aprofitant els avantatges de les eines tecnològiques, i permetent-los així superar els efectes econòmics produïts per la pandèmia de la Covid-19.

La patronal del sector tecnològic de les comarques gironines ha donat a conèixer aquest mapa, el primer de la província, en el qual s’hi inclouen, geolocalitzades, totes aquelles empreses que ja compten amb l’aprovació del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital del Govern d’Espanya per oferir aquests serveis. Aquests fons són una oportunitat perquè petites i mitjanes empreses i treballadors autònoms puguin esdevenir més competitius, reforçant les seves actuals línies de negoci, obrint-ne de noves, i internacionalitzant-se. Les empreses que en vulguin fer ús hauran de contractar els serveis que desitgin, amb un topall econòmic per cada categoria, i un topall màxim de despesa en totes les categories segons el volum de l’empresa: 12.000 euros per a empreses d’entre 10 i 49 treballadors, 6.000 euros per a les empreses d’entre 3 i 9 treballadors, i 2.000 euros per a treballadors autònoms i microempreses.