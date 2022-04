Més estrany que veure una ciutat de tres milions d’habitants buida i amb la vida comercial morta, fins al punt que cal caminar una bona estona per trobar un lloc on menjar alguna cosa o fer un cafè, és constatar que no hi ha llums a les finestres. Tot està apagat i en penombra, com si la nit eterna hagués baixat sobre els mateixos carrers que abans celebraven Bulgàkov i Gógol al seu Passeig dels Artistes o ocupaven les platges del Dnièper quan encara se somiava amb la primavera. «La meitat de la ciutat se’n va anar les primeres setmanes de la guerra i l’altra prefereix viure amb els llums mig apagats pel que pugui passar», diu Kate, una noia de 23 anys en un cafè de Kíev. Ningú no té gaires ganes de parlar del que ha passat a Butxa. És massa tètric, massa desagradable, massa difícil de pair.

No hauria de confondre’s aquesta penombra amb una ciutat rendida. És més aviat tot el contrari. Tots els que es van quedar, ho van fer per lluitar fins a la darrera gota de sang. Ja sigui empunyant les armes, alimentant els militars i els malalts o mantenint els serveis essencials. Però tots són també molt conscients que sense el preu pagat a Butxa, Irpin i Hostomel, les localitats de la perifèria occidental de Kíev, les tropes russes haguessin entrat a la ciutat. «No estan podent vèncer ni avançar i per això estan matant així els civils. Es comporten com animals», diu Irna Pustovojt, una dona de 72 anys. «És com una pel·lícula de terror i els soldats russos són els zombis. És absolutament anormal i inhumà el que fan», diu la seva amiga Babiyak Raise, de 55 anys.

Matances de civils

En qualsevol cas, si alguna cosa saben fer els ucraïnesos és sobreposar-se a les tragèdies més inimaginables. La fam de Stalin va matar entre tres i cinc milions de persones, segons el consens acadèmic actual. I a la Segona Guerra Mundial, que va començar amb l’ocupació nazi, rebuda com un alliberament per part de la població, que acabaria lluitant tant contra la Wehrmacht com contra les tropes soviètiques de Stalin, van morir també entre tres i cinc milions, inclosos 1,5 milions de jueus ucraïnesos. Però res d’això no els ha anestesiat del «dolor» i «la tristesa» que sent la ciutat a mesura que es van coneixent els detalls de la matança de Butxa, també replicada a menor escala a altres localitats ocupades de l’oest de Kíev.

«Jo jugo a futbol en un equip de Hostomel, amb jugadors de tota la zona, i la meitat han mort o han desaparegut», assegura Viktor, un home de 26 anys que abans de la guerra es guanyava la vida com a guia turístic . «Sóc d’Odessa, parlo rus i no vaig tenir mai cap problema per fer-ho. Però els mitjans russos els han menjat el cap. Els han repetit cent vegades que som uns feixistes i uns nazis i s’ho han cregut. Ja no tinc amics a Rússia, per mi són morts», afegeix Viktor. «És una bogeria absoluta allò que han fet», explica.

Aquest jove amb físic de jugador d’handbol va intentar entrar a l’Exèrcit dues vegades, però en totes dues va ser rebutjat, pel fet que des de fa setmanes les forces ucraïneses només accepten reclutes amb formació militar perquè ara mateix els sobra gent. En tot cas, ja siguin militars o civils, tots se saluden i s’acomiaden de la mateixa manera, una salutació nacionalista encunyada fa un segle: «Slava Ukrayini!», a la qual l’altre replica, «Heroyam Slava». (Glòria a Ucraïna, glòria als herois).