Aquest mateix dimecres s'ha donat el tret de sortida a la Campanya de la Renda 2021 amb la presentació de les declaracions per Internet. Així, la Campanya de la Renda d'aquest any, que es correspon amb els ingressos obtinguts el 2021, s'allargarà entre l'1 i el 30 de juny de manera ordinària, però prèviament, des del pròxim 6 d'abril es podran presentar les primeres declaracions de l'IRPF i de Patrimoni a través d'internet, un mètode que utilitzen nou de cada deu contribuents.

Tanmateix, des del pròxim 5 de maig i fins al 30 de juny, la declaració de l'IRPF també es podrà presentar per telèfon, i entre l'1 i el 30 de juny, coincidint amb el període ordinari de la Campanya, els contribuents podran presentar la seva declaració a les oficines de l'Agència Tributària. Amb resultat a ingressar i amb domiciliació bancària, el termini conclou el 27 de juny.

Arribat el moment de posar-se mans a l'obra per realitzar l'esborrany, són molts els que es pregunten si els enviaments de diners a través de Bizum s'han de declarar.

L'app, que ja fa uns sis anys que està en funcionament, s'ha convertit en un servei de referència amb el qual els ciutadans efectuen petits pagaments del seu dia a dia.

Així, segons la quantitat que s'enviï, els pagaments realitzats per Bizum s'hauran de declarar o no. Aquest és el límit que imposa Hisenda, que pot accedir als moviments de l'aplicació.

El primer que s'ha de saber és que els pagaments amb la famosa aplicació estan subjectes al control fiscal, ja que es tracta d'un canal financer com qualsevol altre. En tractar-se d'un servei bancari, els moviments que es fan per aquesta aplicació poden ser notificats pel banc, pel qual, igual que passa amb la resta de plataformes, l'Agència Tributària pot demanar que es declari l'enviament de diners.

Si tan sols s'han fet enviaments i s'han rebut petites quantitats de diners, no hi ha res per preocupar-se. Però, què passa si se sobrepassa el límit imposat per Hisenda?

Tal com estableix l'Agència Tributària, el límit de diners que es poden enviar per Bizum sense haver d'incloure'l a la declaració de la Renda, encara que els pagaments estiguin subjectes a control tributari, és de 10.000 euros. Tots els pagaments que superen aquesta quantitat hauran de declarar-se obligatòriament, l'obligació de la qual recau en la persona que envia els diners.