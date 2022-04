Ja són 14 les reunions que el Consell de Seguretat de l’ONU, encarregat de mantenir la pau i la seguretat mundial, ha celebrat sobre la guerra d’Ucraïna. La d’ahir, com les anteriors, va demostrar la paràlisi davant de la crisi d’aquest òrgan, on Rússia és un dels cinc membres permanents amb dret a veto. Però les informacions i les imatges demolidores procedents de Butxa després de la retirada de les tropes russes van elevar la consciència sobre les atrocitats d’aquest conflicte. I van permetre per primera vegada dirigir-se directament al consell a Volodímir Zelenski, el líder ucraïnès, que va instar a que se celebri un procés similar al de Nuremberg per investigar i jutjar Rússia per crims de guerra.

Zelenski va assegurar que al seu país «s’estan cometent els pitjors crims de guerra des de la Segona Guerra Mundial» i que el que s’ha vist a Butxa és «un dels molts exemples del que els ocupants han estat fent en 41 dies». El discurs de Zelenski també li va servir per posar el Consell de Seguretat i l’ONU davant del mirall de la seva incapacitat d’actuació atesa la seva estructura i per instar a la reforma. Segons la seva opinió, «és obvi que la institució clau del món per protegir la pau no funciona efectivament», així que «és hora de transformar el sistema» complet de l’ONU. «Si no hi ha res a fer més que parlar», va afegir, «el que haurien de fer és dissoldre’s totalment».