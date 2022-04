L’’Informe sobre l’Economia Mòbil Mundial 2021’ presentat aquest dilluns en el marc del Mobile World Congress 2021 assegura que malgrat la pandèmia l’impuls a la tecnologia 5G de mòbils s’ha estès ja a totes les regions del món. «Des de l’última vegada que la indústria es va reunir a Barcelona el febrer del 2019, el nombre de xarxes 5G ha passat de tres a Corea del Sud a 165 xarxes a més de 65 països a tot el món», ha explicat Mats Granryd, Director General de la GSMA, durant la inauguració del MWC Barcelona 2021. Segons les dades presentades, «a finals del 2025, el 5G representarà una mica més d’una cinquena part del total de connexions mòbils, i més de dues de cada cinc persones de tot el món viuran a l’abast d’una xarxa 5G». El lema Connected Impact del congrés, posa en relleu el poder de la tecnologia mòbil per aconseguir un canvi significatiu en la societat i en l’economia.

L’informe de GSMA presentat al Mobile 2021 destaca el paper crucial que exercirà la tecnologia mòbil quan els governs busquin revitalitzar les seves economies i construir una societat millor i més inclusiva. En ell s’esbossen una sèrie de recomanacions polítiques per donar forma a l’economia digital postpandèmica, des de fons d’estímul directe i polítiques d’equilibri per a les dades personals fins a l’eliminació dels obstacles al desplegament de les xarxes. El 2021, les xarxes 5G ja són operatives per primera vegada a Indonèsia, Kènia i, just aquest mes, al Tadjikistan. S’espera que el 4G arribi al seu punt màxim amb una mica menys del 60% de cobertura el 2023, ja que el 5G comença a guanyar tracció a nous mercats. Als principals mercats de 5G, com la Xina, Corea del Sud i els Estats Units, el 4G ha arribat al seu punt màxim i, en alguns casos, ha començat a disminuir.

La publicació de l’’Informe sobre l’Economia Mòbil Mundial’ coincideix amb l’esperada tornada del Programa Ministerial de la GSMA. El programa compta amb 133 delegacions que representen 106 països i 27 organitzacions internacionals que participen als debats d’aquest any. Més de 650 alts responsables polítics, reguladors, líders de la indústria i funcionaris governamentals es reuneixen per debatre i aprendre com la connectivitat digital està actuant al servei de les persones i impulsant les economies del futur.

Xarxa Blockchain d’itinerància

Granryd ha destacat l’acord abastat per GSMA amb sis operadores de telefonia mòbil a nivell mundial per impulsar una xarxa Blockchain per automatitzar operacions de liquidació d’itineràncies o ús de xarxes internacional. Els membres fundadors de la iniciativa Blockchain for Wholesale Roaming (BWR) convocada per la GSMA van ser Deutsche Telekom Global Carrier, CK Hutchison, Orange, Telefónica, Verizon i Vodafone.