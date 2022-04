L’aposta catalana de la cadena de distribució Aldi ha finalitzat una de les fases principals. La firma ha informat aquest dijous que ha finalitzat l’ampliació de la plataforma logística de Masquefa, que permetrà expedir fins a un milió de palets a l’any. La idea és que el gran magatzem ha de permetre la distribució de productes a la xarxa de botigues a Catalunya i les Balears i tenir capacitat de creixement de cara a les noves obertures. Amb l’ampliació, dels 607.000 palets gestionats durant el 2021 es podrà arribar al milió, el 65% més.

L’ampliació s’ha de contextualitzar en els projectes d’expansió de la cadena, que anuncia almenys una cinquantena d’obertures aquest 2022. Amb una superfície de gairebé 50.000 metres quadrats construïts, la plataforma actual permetrà donar servei a més de 100 supermercats Aldi repartits per Catalunya, les Balears, Osca i el nord de Castelló. Segons dades de Kantar, l’últim any Aldi va incrementar la seva quota de mercat a Espanya el 0,1% fins a assolir l’1,3%, i es va situar com el vuitè grup de distribució a Espanya. Entorn del 30,7% dels consumidors reconeixen que compren a Aldi, que canalitza entorn del 4,1% de la despesa en supermercats i hipermercats. La penetració en el mercat català és elevada, entorn del 36,2%.

La plataforma logística de Masquefa disposa de 69 molls de càrrega, i té capacitat per a unes 70 expedicions i entre 100 i 150 recepcions diàries de camions, una xifra que es preveu que augmenti amb l’ampliació. Les obres també han suposat la incorporació de prop d’11.000 metres quadrats de cambres frigorífiques executades amb els estàndards de qualitat més alts per evitar ruptures en la cadena de fred, que sumen un total de 16.560 metres quadrats de superfície després de l’ampliació. En el marc del compromís d’Aldi per l’eficiència energètica, les noves instal·lacions contenen plaques fotovoltaiques que permetran generar fins a 600 kW de l’electricitat consumida i estan equipades amb domòtica i il·luminació led.

Aldi va obrir, el 23 de març passat, un nou supermercat al carrer de Sepúlveda, 115, l’onzè establiment de la ciutat de Barcelona. La nova botiga consta d’una sala de vendes de gairebé 700 metres quadrats i una plantilla de 15 col·laboradors i col·laboradores. En menys d’un mes de diferència, el pròxim 20 d’abril, la cadena de supermercats obrirà un altre establiment a la ciutat comtal, al passeig de la Zona Franca, 191, que en aquest cas constarà d’una sala de vendes de més de 1.200 metres quadrats i una plantilla de gairebé 15 treballadors.

A Catalunya, Aldi té actualment 80 supermercats i prop de 1.500 col·laboradors i col·laboradores, incloent-hi el personal de botiga, el de logística i els professionals de les seves oficines ubicades a Sant Cugat de Vallès. A més, la companyia ha anunciat recentment que té previst contractar més de 130 col·laboradors i col·laboradores durant el primer semestre d’aquest any a Catalunya i a les Balears, de les 600 incorporacions previstes en l’àmbit estatal. L’entrada d’Aldi en el mercat espanyol es va produir el 2002 i actualment té més de 360 botigues i gairebé 6.000 empleats.