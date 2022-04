El grup energètic Audax Renovables vol continuar creixent, i fer-ho, aquesta vegada, a través del mercat de l’autoconsum empresarial. Aquesta companyia propietat de José Elías, una de les incorporacions més recents a la llista de les persones més riques d’Espanya, ha arribat a un acord amb EiDF Solar per reforçar-se en aquest segment de negoci. Aquest operador d’energia renovable amb seu a Pontevedra està especialitzat en els projectes fotovoltaics d’autoconsum i generació.

Les dues companyies indiquen en un comunicat que «uneixen les seves forces per potenciar l’autoconsum entre el sector empresarial». Es tracta, continuen, «d’un acord estratègic» en el qual les dues firmes «aporten els seus respectius coneixements per construir una proposta de valor sòlida».

El pla contempla que EiDF actuï com a epecista en els projectes d’autoconsum que assumeixi Audax Renovables, és a dir, com la responsable de tot el projecte de posada en marxa de les instal·lacions fotovoltaiques. La gallega s’encarregarà tant de la fase d’enginyeria, com de l’execució o del manteniment. Per la seva banda, el grup energètic català aportarà els seus canals de distribució.

Auge de l’autoconsum

«Cada companyia té les seves pròpies fortaleses en un segment determinat del sector energètic», introdueix el director comercial d’EiDF, David Pintos. «En el moment actual, marcat per l’auge de l’autoconsum, hem vist apropiat establir una col·laboració estable a fi de crear sinergies de les quals les dues parts puguem beneficiar-nos, millorant els serveis oferts els nostres clients i contribuint als objectius de negoci de les dues companyies», afegeix.

Al seu torn, el director comercial d’Audax Renovables, David Busquets, assegura que l’acord amb el qual identifiquen com el líder del mercat en aquest sector, permet continuar creixent en renovables, cosa que significa, apunta, ser més a prop d’arribar a la veritable missió de l’empresa: frenar el canvi climàtic.