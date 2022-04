El termini per a presentar, via internet, la declaració de la renda corresponent a l’exercici 2021va començar ahir i les primeres devolucions començaran a arribar en 48 hores, a partir de demà, segons va avançar el director general de l’Agència Tributària, Jesús Gascón, durant la presentació d’una campanya que vigilarà, de forma molt especial, la declaració de criptomonedas.

De forma anticipada, la AEAT ha enviat avisos a un total de 233.000 contribuents per recordar-los l’obligació de tributar pels rendiments procedents de monedes virtuals (l’any passat, només es van enviar 14.800 avisos). De fet, aquesta campanya, els models de declaració per primera vegada inclouran caselles relacionades amb les monedes virtuals. A Renda Web (el programa per a presentar la declaració a través d’internet) s’ha generat una nova clau (la número 1626) per declarar els guanys o pèrdues patrimonials derivades de les transmissions de monedes virtuals. A Patrimoni, s’introdueix un nou apartat (casella 46) per identificar els saldos de monedes virtuals.

«L’arrencada de la campanya ha començat amb dades espectaculars», va dir Gascó abans d’assenyalar que a les 10 hores d’ahir ja s’havien presentat 382.000 declaracions de la renda per via telemàtica, el 3,9% més que en igual moment de l’any anterior, a un ritme de 1.300 declaracions per minut, «la qual cosa és sorprenent», va dir. A les 13 hores, el nombre de declaracions presentades havia arribat a 591.000.

En total, l’Agència Tributària preveu la presentació de 21.921.000 declaracions de la renda (el 0,9% més que en la campanya anterior) al llarg de la campanya, que finalitzarà el 30 de juny i en la qual Hisenda prestarà una especial atenció a la declaració de criptomonedes.

Dos de cada tres, a retornar

Del total de declaracions de la renda esperades per aquesta campanya, la AEAT preveu que dos terços d’elles seran a retornar, per import de 11.122 milions d’euros.

En aquesta campanya es preveu un menor nombre de declaracions positives, fins a 5.971.000, el 1,5% menys que en la campanya anterior, en la qual va haver-hi un creixement d’aquesta mena de declaracions per la percepció de prestacions per ERTO. S’estimen uns ingressos del voltant de 5,97 milions per aquesta mena de declaracions.

A més, es preveu un fort augment de les declaracions negatives (que no han de fer ingressos ni generen devolució), vinculat als perceptors de l’IMV, que tenen obligació de presentar declaració, encara que es tracta d’una renda exempta fins a un màxim d’1,5 vegades l’IPREM. En particular, es preveu un augment del 8,2% de les declaracions negatives, fins a un total de 1,6 milions.

Com a resultat del balanç entre els ingressos i les devolucions previstes, la AEAT estima un resultat net de la campanya de renda de signe positiu, per import de 2.278 milions d’euros.

Per al cas de l’impost sobre patrimoni, aquesta campanya preveu la presentació de 224.438 declaracions (el 2,9% més que l’any anterior) i uns ingressos per 1.242 milions (el 3,9% d’increment).

Milions d’avisos

La campanya de renda manté en essència les dates d’exercicis anteriors, comença el 6 d’abril i finalitza el 3 de juny. En termes generals, no estan obligats a declarar els contribuents amb rendes exclusivament del treball fins a un import de 22.000 euros anuals. De forma anticipada, abans de l’inici efectiu de la campanya, gairebé 1,3 milions de contribuents ja han consultat les seves dades fiscals, que estan disponibles a través de l’app i de la pàgina web de l’AEAT.

Alerta amb els esborranys

Lluís Bigas, president de la seu de Girona del Col.legi d’Economistes de Catalunya, apunta que aquesta campanya de la Renda «no té novetats importants, però presenta un increment important per a les rendes de l’estalvi i les rendes en general». Així mateix, destaca que és important no confirmar els esborranys de la Renda elaborats per l’Agència Tributària.

«Hisenda no té tota l a informació. Per exemple no sap si es paguen quotes sindicals o professionals, o els guanys en criptomonedes. Confirmar un esborrany que és errori pot portar problemes més endavant», adverteix Bigas.

Amb caràcter general, els contribuents han de presentar declaració per IRPF quan els seus rendiments del treball superen els 22.000 euros. Ara bé, quan compten amb dos o més pagadors -seria el cas d’un ocupador i del SEPE-, aquest límit es redueix a 14.000 euros si l’import percebut pel segon i restants pagadors supera els 1.500 euros.

Igual que l’any passat, els perceptors de l’ingrés mínim vital i els membres de la unitat de convivència estan obligats a presentar la declaració. A més, bona part dels treballadors que hagin estat en ERTE i guanyin menys de 22.000 euros anuals hauran de presentar la declaració, tret que no superin els 14.000 euros en total.

Enguany, com a principals novetats, hi ha l’alça dels trams de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per a les rendes més altes, o la major vigilància de les inversions en criptomonedes per evitar l’evasió i el frau fiscal. Per aquest motiu, s’ha introduït un apartat per a identificar els saldos de monedes virtuals, que fins ara havien d’incloure’s en l’apartat genèric d’ «Altres béns i drets de contingut econòmic».

Simulador de la Renda

L’Agència Tributària ha habilitat «Renda WEB Open 2021», una aplicació que permet simular la declaració d’IRPF, però no requereix identificació del contribuent ni necessita disposar de dades fiscals.

«Renda WEB Open» no permet la presentació de la declaració, ja que es tracta d’una simulació sense validació de dades identificatives. Tampoc és possible traslladar les dades d’aquest aplicació a la declaració a Renda WEB, disponible des d’ahir.