L’Associació de la Fusta de les comarques gironines avisa que la falta de relleu professional pot complicar la viabilitat del sector. Tal i com van assegurar en un comunicat, «cada any són més les fusteries que es veuen obligades a tancar, tot i tenir molta feina». La patronal que agrupa els fusters de la província va celebrar al Mas Geli de Pals la reunió anual, una trobada que va comptar amb la ponència de Cristina Serradell, directora de la Unitat de Comerç Internacional d’ACCIÓ, experta en comerç internacional, estratègia empresarial i desenvolupament de pimes.

A banda del problema del relleu, Serradell va enumerar la falta de subministraments com un dels grans problemes actuals del gremi: «La limitació de capacitat productiva, l’oligopoli de les navilieres i la pujada dels costos energètics ha dificultat molt l’aprovisionament i l’arribada de productes, i ha posat de manifest que cal diversificar i no dependre únicament de certes zones. Aquesta disrupció en les cadenes de subministrament, amb l’increment de costos de transport, està provocant que les empreses s’hagin de replantejar on s’ubiquen o on són els seus proveïdors».

Pel què fa a l’afectació de la guerra a Ucraïna, la ponent va explicar que l’efecte directe «és limitat». Rússia i Ucraïna suposen un 1% de les exportacions catalanes. No obstant, indirectament té uns efectes molt importants per a les empreses que es tradueixen en un increment dels costos energètics i de certes matèries primeres. «El problema serà si hi ha manca de confiança i por de les empreses en invertir. Pensàvem que el 2022 era l’any de la recuperació i la guerra ens ho ha estroncat».

L’Associació de la Fusta de Girona, presidida per Esteve Vergés, compta ja amb 40 anys de vida i, en aquest moment té unes 80 empreses associades amb diversitat d’activitats: fusters, ebenistes, fabricants de mobles, i rematants. Està vinculada des dels seus inicis a la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG), com a fundadora i impulsora de la mateixa.

Problemes «des de fa mesos»

La FOEG ja va avisar fa un mes de la seva preocupació per l’allargament de la crisi de les matèries primeres, i va esmentar que l’Associació de la Fusta «fa mesos que ho pateix». Sense anar més lluny, les serradores catalanes van aturar la producció la setmana passada per protestar contra la falta de matèria primera i de mà d’obra mecanitzada al bosc. És la primera vegada que el sector es posa d’acord per aturar l’activitat, segons va informar ACN.

El sector va denunciar que, en un país on més del 60% és massa forestal, no hi ha prou tronc per serrar. El problema, segons diuen, és que, a diferència d’Europa, a Catalunya no es treu prou rendiment del bosc.