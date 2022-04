Es disparen els preus i, de forma encoberta, també pugen els tributs. La campanya de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de l’exercici de 2021 va arrencar ahir i la factura fiscal que pagaran els gironins s’incrementarà en 72 milions d’euros per la inflació. Els contribuents pagaran més perquè de mitjana els seus salaris han crescut, encara que en la major part dels casos s’han devaluat per una pujada major dels preus. El contribuent perd poder adquisitiu però, com que la pressió fiscal continua sent la mateixa en no adaptar el Govern els tipus impositius, acaba abonant més impostos més alts.

Aquest fenomen de «sobrecost» en l’IRPF es coneix com a progressió freda o rèmora fiscal. José Félix Sanz, catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat Complutense de Madrid, va elaborar recentment un treball per a la Fundació Disenso en el qual quantifica en 4.110 milions d’euros a tot Espanya l’increment de la factura impositiva que provocarà en l’impost sobre la renda de 2021 el 6,5% d’inflació amb el qual va tancar l’any passat. Sanz també va presentar desagregats els càlculs per comunitats autònomes i províncies i xifra en més de 817 milions d’euros la rèmora fiscal a Catalunya -72 dels quals a les comarques gironines- associada a la inflació de 2021.

L’actual estructura de l’IRPF data de 2007 i no ha estat ajustada a la inflació en cap moment. Per això, segons va destacar Sanz, a la rèmora de 2021 caldria sumar-li l’acumulada entre 2008 i 2020. El resultat ascendeix a 251 milions d’euros a Girona amb una mitjana per cada declaració de la renda de 732 euros, lleugerament per sota la mitjana catalana (796 euros per declarant) i per sota l’espanyola (698 euros).

De no produir-se ajustos en l’estructura de l’IRPF, la rèmora serà molt major en la campanya de l’impost sobre la renda de 2022. La inflació es va situar al març en el 9,8%, la taxa més alta des de 1985, i ahir el Banc d’Espanya calcula que tancarà l’any en el 7,5%.

El Govern no té intenció d’ajustar l’IRPF a la inflació a pesar que molts contribuents ascendiran de tram –i amb això augmentarà el tipus impositiu–, encara que el seu salari real –descomptada la inflació– sigui el mateix o fins i tot inferior. Enno modificar l’estructura de l’impost i no indexar-lo a la inflació, el Ministeri d’Hisenda ja està aplicant una mesura tributària que té com a resultat una pujada “en fred” de l’impost. Una alça encoberta.

Els experts d’Hisenda

A més, el Llibre blanc sobre la Reforma Tributària que va presentar el mes passat el grup d’experts designat pel Ministeri d’Hisenda tampoc inclou mesures per a adaptar l’IRPF a la inflació. Aquest va ser un dels motius pels quals Carlos Monasterio, catedràtic d’Hisenda Pública, va abandonar el grup d’experts abans que presentés les seves conclusions.

Monasterio va explicar aleshores que el Llibre blanc «no proposa cap mesura concreta respecte a l’IRPF i això a pesar que és el principal impost sobre les rendes salarials i que afecta 22 milions de contribuents». Va precisar que una dels seves majors «insatisfaccions» va ser que «en un moment d’alta inflació no es fes res per a corregir la rèmora fiscal, un tema important a la qual no es presta atenció en el document que va ser presentat a la ministra».

Enfortir la progressivitat

Els economistes del Registre d’Assessors Fiscals del Consell General d’Economistes (REAF-CGE), també plantegen, en l’IRPF, tenir en compte l’efecte de la inflació en el càlcul de les pèrdues i guanys, així com per revisar els mínims personals i familiars per a enfortir la progressivitat. De fet, el secretari tècnic del REAF, Luis de l’Amo, aposta per deflactar la tarifa de l’IRPF -ajustar-la a la inflació- almenys «amb certa periodicitat» quan la pujada de preus «ha estat prou important».