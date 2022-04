La Generalitat ha decidit cessar el director general de Comforsa, Reca Vidiella, tot i que la firma va tancar el 2021 amb un benefici de 2,1 milions d’euros. El Govern català és, a través del departament d’Empresa i Treball, el propietari d’aquesta companyia amb seu a Campdevànol i amb diverses plantes al Ripollès, dedicada a la venda de productes forjats per a vehicles de grans dimensions. Fonts de l’empresa van confirmar aquest cessament, produït a finals de la setmana passada, però van declinar fer més declaracions sobre aquest assumpte.

De la mateixa manera, fonts del departament d’Empresa que dirigeix Roger Torrent (ERC) tampoc van donar explicacions sobre els motius de l’acomiadament, ni van avançar qui serà el relleu de Vidiella al capdavant de la firma.

Vidiella va estrenar el càrrec a principis del gener del 2018, en un moment econòmic delicat per l’empresa. Durant el seu mandat la firma ha abandonat les pèrdues i s’ha col·locat en una posició econòmica avantatjosa. Prova d’això és l’anunci, l’any passat, d’un pla de millores tecnològiques a Campdevànol per 10 milions d’euros amb l’objectiu «d’augmentar la productivitat, millorar l’eficiència i internacionalitzar processos», unes inversions que es van concretar en la compra d’una premsa de 4.000 tones. La pròpia empresa assegurava el juliol de l’any passat que havia obtingut un «rècord de benefici i vendes» durant el primer semestre del 2021, unes bones xifres que es van consolidar al segon semestre. Comforsa va tancar l’any amb una facturació de 63 milions d’euros i aquests 2,1 milions de beneficis, la millor dada dels darrers 15 anys.

El comunicat de la firma seguia afirmant que les dades «reflecteixen l’evolució positiva del negoci, així com els resultats de la gestió que s’està duent a terme per part del Director General, Reca Vidiella i el seu equip». En aquesta mateixa línia, Vidiella assegurava que «estem prudentment satisfets perquè, aquest 2021, estem consolidant totes les mesures iniciades a principi del 2018, enfocades a la més absoluta rendibilitat de l’empresa, recuperació que es va veure greument frenada durant el 2020 per la Covid».

Quan Vidiella va ser nomenat director, el gener del 2018 Comforsa ja era una empresa pública del govern català, llavors intervingut pel Govern espanyol per l’article 155. Posteriorment, la firma va passar a dependre d’Àngels Chacón, de Junts, que llavors era al capdavant de la cartera d’Empresa.