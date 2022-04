El Grup Volkswagen canviarà el seu enfocament de mercat per centrar-se en la rendibilitat per sobre del volum de vendes. Així ho va anunciar Arno Antlitz, director financer del consorci alemany, al rotatiu britànic Financial Times.

Segons el directiu, «l’objectiu principal no és el creixement en el mercat, sinó en la qualitat i els marges abans que en el volum i la quota de mercat».

En aquest sentit, la companyia alemanya durà a terme una reorganització completa del seu porfoli, que afectarà la majoria de les seves marques, per reduir, per a finals d’aquesta dècada, el 60% de la seva gamma de models propulsats per gasolina i dièsel a Europa, actualment són més de 100 amb noms tan coneguts com el Seat León o Ibiza, el Volkswagen Golf, el Pol o l’Skoda Octavia, entre molts altres.

No hi ha encara detalls sobre quins models estan en perill, però el Grup Volkswagen virarà cap a una cartera electrificada centrada en l’espectre premium del mercat, en aquells cotxes que aporten uns majors beneficis per unitat venuda. Durant la crisi dels semiconductors, el consorci ha prioritzat el lliurament de xips a les seves marques més rendibles, sent Porsche la més beneficiada.