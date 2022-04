IGP Poma de Girona-Giropoma participa a Fruit Logistica 2022, la fira del sector més important d’Europa. És l’única representant gironina de les 21 empreses que formen part de l’expedició organitzada per Prodeca el Deparament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

La representació d’empreses catalanes a la Fruit Logistica cobreix la totalitat de les famílies productores fructícoles: fruita de pinyol, fruita de llavor, i cítrics, així com empreses de distribució, com Mercabarna, investigació i recerca, com IRTA, i institucionals, com el Consell Català de la Producció Integrada. La fruita fresca constitueix un sector estratègic per a l’economia agroalimentària catalana, tant per la seva importància relativa en la productora com pel seu pes en seva internacionalització. IGP Poma de Girona basa bona part del seu negoci a l’exportació de pomes de qualitat; en aquest sentit, el país que organitza la fira, Alemanya, és un dels principals destins de la fruita produïda a Catalunya.