El mercat elèctric ha donat una treva als seus preus, malgrat que el preu del gas natural als mercats internacionals continua alt (al voltant de 100 euros) i el Govern encara no ha posat un límit. Aquest divendres, el preu horari arribarà als 7 euros per megawatt-hora durant dues hores –entre les 15 i les 17– gràcies a l’increment de la generació renovable, fonamentalment d’energia eòlica i la desaparició dels cicles combinats, sense producció durant aquell període. El resultat, és un preu mitjà diari per al mercat majorista de 154,7 euros per megawatt-hora, gairebé un 30% inferior al preu d’aquest dijous, i el preu més baix des que va començar la guerra d’Ucraïna.

En concret, entre aquelles dues hores d’aquest divendres, la programació de generació renovable es dispara, fins als 25.000 megawatt-hora, i s’ajunta amb la producció nuclear (uns 6.000 megawatts-hora). Mentre la fotovoltaica es manté en nivells alts, similars als d’aquest dijous –entre els 9.000 i els 10.000 megawatts–, l’eòlica s’eleva fins als 16.0000 megawatts-hora –aquest dijous, a les mateixes hores, és de 12.000 megawatt-hora–.

I això passa perquè a l’alta potència instal·lada d’energia eòlica se suma des d’aquest any l’increment de l’energia fotovoltaica que ha elevat el nombre d’hores barates de llum a Espanya. Fins ara, entorn de les 5 de la matinada era l’hora més assequible, segons els preus majoristes, per la baixa demanda a aquella hora i l’elevada producció eòlica. Però des de l’any passat, per l’increment de la potència instal·lada de panells solars, això també passa al voltant de les 5 de la tarda.

Això s’ajunta amb el fet que durant tot aquest divendres a Espanya no hi ha programada cap producció per part dels cicles combinats (centrals que cremen gas natural). A Portugal, sí; però no durant el període que va des de les 15 i les 19 hores, cosa que provoca aquesta sorprenent caiguda dels preus en un moment com l’actual, en el qual baixar de la cota dels 100 euros per megawatt-hora és poc habitual. Així, l’hora anterior i la següent a aquest període d’entre les 15 i les 17 hores també hi haurà preus relativament baixos per al que és habitual per aquestes dates, de 20 i 14 euros per megawatt-hora, respectivament.