La fira Alimentària celebrada aquesta setmana va tancar ahir amb èxit de visitants i la sensació que s’ha recuperat el pols econòmic d’abans de la pandèmia. Alimentària va confirmar les expectatives de ser el punt d’inflexió per a la recuperació de les fires barcelonines i es reafirma com a clau per a la normalització de l’activitat econòmica. Segons el balanç provisional, la Fira va assegurar que gairebé es van complir les previsions i uns 100.000 visitants van participar en Alimentària.