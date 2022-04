Les borses europees han aconseguit tancar a l’alça en una setmana complicada, pel renovat temor d’un enduriment de la política monetària per l’agreujament de les dades de la inflació. La borsa espanyola, al capdavant, va tancar aquest divendres amb una pujada de l’1,64%, impulsada pels forts guanys de les firmes financeres i de l’energia. Juntament amb la pujada de Repsol (4,99%), s’han encadenat en el sector energètic les d’Iberdrola (3,05%), Naturgy (2,06%), Enagás (1,64%) i Endesa (1,06%). En el sector financer, ha sigut el Sabadell que ha estirat rel carro de les pujades (3,31%), acompanyat per Bankinter (3,12%), Caixabank (2,76%), el Santander (2,58%) i el BBVA (0,98%). El selectiu espanyol salva així la setmana amb una revalorització de l’1,20% respecte de divendres passat, col·locant-se per sobre dels 8.600 punts. Després de dues setmanes consecutives a l’alça, les pèrdues anuals de l’Ibex 35 es redueixen fins a l’1,23%.

A Europa, amb l’euro a 1,087 dòlars i al nivell del tancament de la vigília, Milà ha avançat aquest divendres el 2,13%; Londres l’1,56%; Frankfurt l’1,46% i París l’1,34%. El barril de Brent ha anotat una pujada de l’1%, fins als 105 dòlars, amb l’euro a 1,087 dòlars i en nivells del tancament de la vigília.