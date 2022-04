El preu de la gasolina i el gasoil ha baixat més d’un 10% en l’última setmana, una caiguda a la qual se suma el descompte obligatori de 20 cèntims per litre aprovat pel Govern i que s’aplica en les gasolineres en pagar en caixa.

Segons les dades difoses ahir pel Butlletí Petroler de la Unió Europea (UE), que recull el preu mitjà registrat en més d’11.400 estacions de servei espanyoles entre el 29 de març i el 4 d’abril, la gasolina es venia a Espanya -abans del descompte- a una mitjana de 1,613 euros el litre, mentre que el gasoil el fa a 1,647 euros. Després d’aquest descens, el preu del gasoil torna a superar per segona setmana consecutiva, i a les portes de la Setmana Santa, al de la gasolina, encara que cau prop d’un 10% respecte a la setmana anterior, quan va aconseguir el seu màxim històric, mentre que la gasolina se situa un 11% per darrere del seu rècord registrat fa gairebé un mes.

Aquesta caiguda frena l’escalada que pateixen tots dos carburants des que va començar l’any, encadenant onze setmanes consecutives a l’alça com a conseqüència de l’encariment del petroli, una matèria primera el valor de la qual s’està veient afectat per la invasió russa d’Ucraïna.

Per a esmorteir l’impacte que l’encariment de la gasolina i el gasoil està tenint en els ciutadans, el Govern ha aprovat una bonificació de 20 cèntims d’euros per litre per a tots els consumidors, dels quals 15 cèntims seran a càrrec de l’Estat i un mínim de 5 l’aplicaran les petroleres.

Si s’afegeix el descompte de 20 cèntims per litre als preus actuals, la gasolina s’embeni de mitjana a 1,413 euros, davant dels 1,447 euros del gasoil, la qual cosa suposa situar-se en nivells no registrats des de l’agost passat en el cas de la gasolina, i de principis de febrer per al gasoil.

Molt més car que fa un any

Amb aquests preus, omplir un dipòsit mitjà de 55 litres amb gasolina costa actualment prop de 89 euros, mentre que amb gasoil aconsegueix els 90 euros, la qual cosa suposa pagar prop de 24 euros més que a principis de 2021 si s’utilitza gasolina, i 31 euros si es tria gasoil.

En aquest sentit, l’escalada de tots dos carburants ha provocat que el preu de la gasolina hagi augmentat un 36% des de gener de 2021, enfront del 54% que s’ha encarit el gasoil.

En comparació amb la mateixa setmana de 2021, la gasolina costa ara un 22% més, davant del 39% que ha pujat el gasoil, mentre que si s’analitzen els preus de la mateixa setmana de 2020, la gasolina és un 44% més cara i el gasoil un 59%.

La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va avançar ahir que ja s’han abonat les bestretes de la rebaixa dels carburants a més de 4.050 gasolineres, la qual cosa suposa més del 90% de les quals l’havien sol·licitat. En declaracions als mitjans abans d’intervenir en la inauguració de la jornada que commemora el Bicentenari de la Inspecció dels Serveis d’Economia i Hisenda, Montero va assenyalar que aquesta xifra «es va incrementant cada dia».