El Govern preveu sol·licitar «en les pròximes setmanes» els 12.000 milions d’euros corresponents al segon tram dels fons europeus de recuperació Next Generation. Així ho ha anunciat aquest divendres la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, durant la seva intervenció en les jornades econòmiques Wake Up, Spain, organitzades pel diari digital ‘El Español’.

L’accés al segon tram dels fons europeus està vinculat al compliment de les fites de reformes i inversions previstes per al segon semestre del 2021 en el Pla de recuperació del Govern. S’hi inclouen, per exemple, l’aprovació de la reforma laboral i del segon paquet de canvis en el sistema de pensions (amb el mecanisme d’equitat i el fons públic de plans d’ocupació). L’agost del 2021, Espanya va rebre un avançament de 9.000 milions a compte del total de transferències del fons Next Generation, per import de 70.000 milions, assignades a Espanya fins al 2026 i al desembre es va produir el desemborsament del primer tram (10.000 milions), vinculat al compliment de les fites i objectius assignats al primer semestre de l’any passat. Quan es rebi el segon tram, de 12.000 milions, s’elevaran a 31.000 milions els primers desemborsaments.

Segons les dades aportades per la ministra d’Hisenda, fins al 6 d’abril, el Govern ha transferit a les comunitats autònomes un total de 13.145 milions d’euros dels fons europeus per a l’execució de programes i inversions del Pla de recuperació que s’engloben en les seves competències (la vivenda, per exemple). En total, segons María Jesús Montero, el Govern ha executat ja, des d’un punt de vista pressupostari, un total 29.252 milions d’euros dels fons (en aquesta quantitat s’hi inclouen les transferències a les autonomies perquè facin les corresponents convocatòries d’ajudes i inversions a favor d’empreses i famílies).

Missatge per a Feijóo

En l’inici de la seva intervenció en el fòrum econòmic, la ministra d’Hisenda s’ha referit a la trobada d’aquest dijous entre el president del Govern, Pedro Sánchez, i el de PP, Alberto Núñez Feijóo, i ha fet una crida perquè, en l’actual situació de crisi derivada per la guerra a Ucraïna, es prioritzi «el sentit comú, el sentit d’Estat i la recerca de punts de trobada, per sobre de qualsevol estratègia o tàctica política».

En aquest sentit, i en resposta posterior al moderador, la ministra ha fet referència a l’objectiu del Govern d’impulsar una harmonització fiscal entre comunitats autònomes. «M’interessa conèixer la posició del senyor Feijóo», ha dit la ministra. «Des de Galícia sempre s’ha defensat una certa harmonització fiscal; és un territori al qual li interessa aquesta harmonització fiscal. No sé si ara s’hauran imposat les tesis de la senyora Díaz Ayuso [presidenta de Madrid] i si a l’uníson tots els presidents autonòmics del PP estan en contra d’una cosa que és de sentit comú», ha afirmat la titular d’Hisenda.

Des del punt de vista de la ministra, «Madrid exerceix l’efecte capitalitat, i per tant té un volum d’ingressos més gran, i això li permet exercir una pressió fiscal a la baixa, en contra d’altres territoris que es veuen obligats a reduir aquesta pressió fiscal si volen competir i es deterioren els serveis públics». Davant aquesta situació, Montero ha opinat que «per a les comunitats autònomes on els ingressos són imprescindibles per al manteniment de l’Estat del benestar l’harmonització fiscal hauria de ser un objectiu». En tot cas, ha rematat que per avançar en aquest objectiu «el consens és l’important i fins que no n’hi hagi no treballarem per poder impulsar-lo».