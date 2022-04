L’associació de consumidors Facua va denunciar ahir que una gasolinera de les comarques gironines va pujar els preus just abans que entrés en vigor la bonificació anunciada pel Govern espanyol. L’entitat, que no va revelar de quina benzinera es tracta, va xifrar només una estació de servei que utilitzés aquesta pràctica a la província. En total, segons Facua, 18 gasolineres catalanes van fer el mateix (nou a Barcelona, sis a Tarragona i dues a Lleida), i a nivell estatal la xifra es va enfilar per sobre dels 200. Facua va anunciar ahir que havia denunciat el cas davant de Consum la comissió Nacional del Mercat de la Competència (CNMC). L’associació indica que el citat article del reial decret llei contempla que «la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència podrà conèixer d’aquells actes de competència deslleial relacionats amb el descompte que, per falsejar la lliure competència, afectin l’interès públic». Davant això, demana a l’organisme que presideix Cani Fernandez que avaluï si totes o una part de les estacions de servei denunciades haurien vulnerat la legislació.