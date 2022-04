El Govern de la Generalitat ha posat en marxa la maquinària administrativa per estabilitzar 59.000 places actualment ocupades per interins en frau de llei. La majoria d’ells, docents i sanitaris en el qual la Generalitat ha qualificat com el «major» procés d’estabilització de la història de la institució. I pretén fer-ho abans del 2025. L’administració catalana aspira així a reduir la temporalitat entre la seva plantilla de l’actual 35,5%, fins al 8%, segons l’obliga la llei estatal.

Les bases del gruix dels concursos extraordinaris es publicaran en els dos pròxims mesos, els exàmens es realitzaran abans d’acabar enguany i les resolucions arribaran abans de finalitzar el 2024. La normativa no garanteix que tots els avui interins consolidin la seva plaça i existeix risc que alguns la perdin, encara que des de la Generalitat confien que tot aquell que avui ocupa un lloc de temporal en frau es quedi.