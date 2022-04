PortAventura World reobre aquest divendres amb l’objectiu de recuperar-se de la pandèmia i arribar al rècord de 5,3 milions de visitants, després dels 5,2 milions que va aconseguir l’any 2019, abans de la covid. La nova temporada comença amb la primera Easter Celebration i el parc temàtic lluirà l’ou de Pasqua decorat més gran del món. Té 16 metres d’alçària i 10,6 metres d’ample, i està reconegut pel Guinness World Records.

El monument té 16 metres d’alçària i 10,6 metres d’ample, i està reconegut pel Guinness World Records. Està situat a l’àrea infantil de Sésamo Aventura, que, juntament amb la zona Mediterrània, disposarà de més decoració especial i animació itinerant.

El director general de negoci de PortAventura World, David García, destaca que «aquest serà un any molt especial, amb la primera celebració de la Pasqua al ‘resort’; estem convençuts que calarà en el públic com ho han fet altres propostes, com Halloween o Nadal». El complex recupera més de 2.000 empleats i estrena el pagament en ‘bitcoins’ als hotels.

Caiguda del mercat rus i ucraïnès

El parc d’atraccions constata la recuperació dels mercats internacionals, sobretot l’anglès, amb un creixement de fins al 40%. El mercat francès i l’espanyol ajudaran a compensar la pèrdua del mercat rus i ucraïnès que està provocant la guerra a Ucraïna. La benvinguda al parc també es fa amb un element de rècord: un ou de pasqua gegant, el més gran del món.

Més novetats de la temporada

Després de dos anys marcats per la pandèmia, el parc temàtic no només recupera la seva completa oferta d’espectacles, sinó que a més incorpora algunes novetats. És el cas de ‘Destination Dance’, un xou musical acrobàtic que tindrà nova escenografia, coreografia i acrobàcies al Gran Teatre Imperial de la Xina.

Entre els xous ja clàssics, el parc manté ‘Aloha Tahití’, amb els seus exòtics balls tradicionals de la Polinèsia Francesa; la monumental ‘Fiestaventura’, que té lloc cada nit al llac de la Mediterrània i que torna renovada després de dues temporades sense celebrar-se, i l’animat ‘PortAventura Parade’.

També tornaran ‘Las aventures de Tadeo Jones’ i ‘Rituales mexicanos’, que es mantenien tancats des del 2019. Així mateix, es recuperarà ‘La parada’, l’espectacle previ a ‘Fiestaventura’, que també ha estat paralitzat dos anys.

Renfe treu bitllets combinats

Per la seva part, Renfe ha posat a la venda el bitllet combinat a PortAventura World, que inclou el desplaçament d’anada i tornada des de qualsevol estació i l’entrada diürna als parcs temàtics.

L’operador ferroviari ha explicat que el preu del bitllet és el mateix que el d’una entrada d’un dia al parc: el de PortAventura World es podrà adquirir per 53 euros i el d’entrada a Ferrari Land costarà 62 euros.