El president de CaixaBank, José Ignacio Gorigolzarri, va assegurar ahir davant la junta d’accionistes de l’entitat, celebrada en la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, que la invasió d’Ucraïna «ha produït un canvi radical d’escenari» respecte a un entorn previ «clarament positiu, encara que els perills de la inflació anaven apareixent de manera nítida». El banquer considera que, malgrat tot, la «recuperació» continuarà enguany, «encara que la incertesa sobre l’evolució de l’economia global i l’europea en particular és molt alta. Prova d’això és l’enorme volatilitat que estem veient en els mercats financers, així com en els mercats de matèries primeres, especialment les energètiques».

Davant d’aquest panorama, l’entitat financera ha reduït les seves previsions de creixement de l’economia espanyola en 1,3 punts, des del 5,5% abans de la invasió russa d’Ucraïna al 4,2% i situa la seva expectativa d’increment de la inflació mitjana anual serà el 2022 del 6,8%, és a dir tres punts menys a com va tancar el març passat. Goirigolzarri creu que els efectes de la guerra «superen amb escreix l’impacte a curt termini en les nostres economies». En la seva opinió, «el que estem vivint suposarà canvis geoestratègics d’enorme calat per al món i, molt especialment, per a Europa».

El president de CaixaBank, que va iniciar la seva intervenció destacant el «drama humà» que està generant la guerra, més enllà de les conseqüències geoestratègiques i econòmiques, va destacar la «positiva» resposta de la UE i va avançar que els canvis «afectaran també l’estratègia de moltes empreses, perquè els paradigmes en els quals s’assentaven estan en un clar procés de revisió i l’impacte en la redefinició de les cadenes de subministraments és un clar exemple».

En aquest context, Goirigolzarri va destacar que el que el sector bancari afronta una situació molt diferent a la de la crisi financera del 2008, que va provocar una enorme reestructuració, i va mostrar la particular fortalesa de CaixaBank en aquest context, perquè «som liders del mercat en volum de negoci, comptem amb un important matalàs de liquiditat i aquesta situació ens agafa amb una gran solvència».

El conseller delegat, Gonzalo Gortázar, va posar èmfasi en el fet que, finalitzat el procés d’integració de Bankia, aquesta operació «deixarà aviat de ser un factor d’esforç passant progressivament a ser un factor de creixement, amb el que aconseguirem el ple rendiment comercial».

La junta d’accionistes de CaixaBank va aprovar el repartiment d’un dividend amb càrrec als beneficis de l’exercici 2021 de 0,1463 euros per acció, que es farà efectiu a partir del proper 20 d’abril. D’aquesta manera, l’entitat abonarà 1.179 milions d’euros als seus accionistes, import que equival al 50% del benefici net consolidat ajustat pels impactes extraordinaris relacionats amb la fusió amb Bankia. També va donar suport a la reelecció de Tomás Muniesa com a vicepresident