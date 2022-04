La CEOE ha plantejat als sindicats un augment salarial del 8% a repartir en tres anys, fins al 2024, tot i que amb alguns condicionants en funció del sector i l’empresa, segons va avançar el diari Expansion i van confirmar fonts de la patronal.

Concretament, l’organització empresarial proposa un increment del 3,5% per a aquest any, d’un 2,5% per al 2023 i un 2% per al 2024, sempre i quan es compleixin algunes premisses. Una d’elles és que els augments salarials siguin compatibles amb el manteniment i la creació d’ocupació i amb una revisió de les licitacions públiques en les activitats de serveis.

La proposta de la patronal difereix amb la dels representants dels treballadors, que consistia en un increment del 3,4% per aquest any; un 2,5% el 2023 i un 2% el 2024, tot i que la CEOE l’ha rebutjat. A més, suggerien l’aplicació d’un 50% de la clàusula aquest any i l’altre 50% en els dos anys restants perquè en els tres anys els treballadors no perdin poder adquisitiu, segons fonts de l’UGT.

D’acord amb el sindicat, la proposta inicial de la patronal era de l’augment del 3% aquest any, el 2% el 2023 i un 2% el 2024.

Des de CCOO, han insistit que l’existència de les clàusules és «imprescindible» degut a l’elevada inflació que hi ha actualment i que preveu que es mantingui força temps.